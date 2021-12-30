Експерти виявили програми, які таємно крадуть гроші власників iPhone

Понад 1,5 млрд користувачів Apple перебувають у небезпеці, зазначив експерт

У App Store виявили кілька шкідливих сервісів для перегляду фільмів. Про це повідомляє Forbes із посиланням на заяву розробника Коста Елефтеріу.

Повідомляється, що у небезпеці перебувають 1,6 млрд власників iPad та iPhone.

За словами Елефтеріу, ці програми замасковані під фоторедактори та платформи для переглядів трейлерів до фільмів та самих кінокартин. Всі вони є Fleeceware-додатками, які таємно крадуть гроші користувачів.

Схема полягає в наступному: користувач завантажує потрібний додаток з безкоштовним пробним періодом, найчастіше становить термін у три дні. Потім з нього автоматично списують непомірно великі суми за передплату.

Крім того, додатки мають рівні підписки преміум-класу, які обробляються через Apple Pay, з яких Apple отримує 15-30% доходу таких сервісів. За словами Елефтеріу, компанія спеціально не видаляє їх із магазину заради наживи.

«У той час як Apple не контролює свій App Store, ці програми вже завантажили більше 2 млн разів і тепер вони приносять своїм творцям приблизно $16 тис. на день, або близько $6 млн на рік», – заявив розробник.