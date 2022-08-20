Більше не дефолт: агентство S&P підвищило кредитний рейтинг України

Прогноз S&P щодо довгострокових рейтингів України стабільний

Міжнародне рейтингове агентство S&P підвищило довгостроковий та короткостроковий суверенні кредитні рейтинги України в іноземній валюті до CCC+C із SDSD. Прогноз щодо довгострокових рейтингів стабільний. Про це повідомляє пресслужба агентства.

Зазначається, що Україна завершила реструктуризацію проблемного боргу, водночас її здатність обслуговувати борг залишається вразливою та залежить від сприятливих економічних умов.

«Уряд України реструктурував єврооблігації на суму в розмірі $22,6 млрд, а також єврооблігації з державною гарантією на суму близько $1,5 млрд після отримання з боку необхідної більшості власників облігацій згоди на відстрочку виплат відсотків основної суми боргу на 24 місяці», – зауважують в агентстві.

Нагадаємо, 13 серпня повідомлялося, що рейтингові агентства S&P і Fitch знизили рейтинг України в іноземній валюті. Аналітики вважають, що реструктуризація боргу може бути проблемною.

Додамо, що міжнародне рейтингове агентство Fitch прогнозує погіршення економічної ситуації в Україні, чому сприяють бойові дії, високий бюджетний дефіцит, скорочення української економіки, зростання держборгу, зниження валютних резервів та зниження експортних доходів. Все це, за версією агентства, загрожує подальшим зростанням інфляції, девальвацією національної валюти, а в майбутньому навіть дефолтом держави.