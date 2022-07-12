Другий транш макрофінансової допомоги ЄС Україні становитиме €8 млрд

Рішення про надання макрофіну має затвердити Європейський парламент і Рада ЄС

Другий транш макрофінансової допомоги Європейського союзу для України складатиме 8 млрд євро, тобто всю решту суми, передбачену новим пакетом допомогу. Про це заявила речниця Єврокомісії на брифінгу у Брюсселі.

«Важливо підкреслити, що ми маємо намір невдовзі вийти із пропозицією щодо надання решти макрофінансової допомоги. І решта включатиме повну суму допомоги, яка була узгоджена Європейською радою на відновлення України. Технічна робота щодо другого траншу ведеться, щоб надати його якомога швидше», – сказала вона.

Журналісти уточнили, чи йдеться саме про суму у 8 мільярдів і отримали підтвердження: «Ми працюємо над другою частиною макрофінансової допомоги, яка складає 8 мільярдів євро».

На питання про те, чи не затримає літній період відпусток в інституціях ЄС роботу над другим траншем, в Єврокомісії запевнили, що цього не буде.

«Перший транш затверджений менше ніж через два місяці після того, як ми вперше анонсували плани щодо його надання. Так в Європі період відпусток, але інституції функціонують, Єврокомісія продовжує роботу протягом літа. Тому ми сподіваємося, що рішення про другий транш буде якомога швидше», – сказала речниця.

Видання зазначає, що рішення про надання макрофіну має затвердити Європейський парламент і Рада ЄС. До вересня пленарних сесій Європарламенту не заплановано.

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія блокує видачу кредиту для України Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) у 1,5 млрд євро через побоювання щодо його фінансової надійності.