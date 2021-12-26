Не біткоїн. Названо найвигідніший актив минулого року

Марочні шампанські вина, такі як Dom Perignon та Krug, цього року подорожчали в середньому майже на 34%

Марочні шампанські вина, такі як Dom Perignon та Krug, цього року подорожчали в середньому майже на 34%

Акції IT-компаній 2021 року також додали в ціні не найбільше

Елітне шампанське у 2021 році виявилося вигіднішим активом, ніж акції найбільших IT-компаній та криптовалюта, зокрема біткоїн. Деякі марки напоїв за рік подорожчали більш як на 80%. Про це пише Reuters.

Так, згідно з «Індексом Бордо», який веде платформа LiveTrade, на шампанське припало 15 місць із 20-ти у рейтингу напоїв, що здорожчали найбільше. Зокрема, вартість вина Salon le Mesnil урожаю 2002 року зросла на більш ніж на 80% і коштує приблизно 15 700 доларів за пляшку. При цьому біткоїн виріс у ціні лише на 75%, а зростання індексу NYFANG+TM, яке враховує акції Amazon, Facebook, Google, Netflix і Tesla, виявилося приблизно вп'ятеро меншим, ніж подорожчання вина Salon le Mesnil.

А такі марки шампанського, як Krug 2000, Bollinger La Grande Année 2007, Cristal Rosé 2008 та Dom Pérignon P2 2002 виросли в ціні на 55% у порівнянні з 2020 роком, вино Krug 2002-го і 1996 років та Comtes de Champagne 2006 – на 70%.

Як зазначається, інтерес інвесторів до елітного вина пояснюється кількома факторами. На думку гендиректора LiveTrade Меттью О'Коннела, одним із них є низькі ключові ставки та великі накопичення, що утворилися у заможних людей за час карантину в різних країнах. За даними Reuters, цьогоріч на LiveTrade було укладено угод щодо реалізації 220 тисяч пляшок, що є рекордом для платформи. Середня вартість пляшки становила 308,50 доларів.

Водночас видання Financial Times повідомило, що марочні шампанські вина, такі як Dom Perignon та Krug, цього року подорожчали в середньому майже на 34% з огляду на інтерес інвесторів. На вартість напоїв вплинула також обмежена пропозиція після того, як торік Комітет Шампані вирішив скоротити виробництво ігристого вина через пандемію.

Раніше Комітет вин Шампані закликав зупинити постачання шампанського в Росію. Виробники вина зазначили, що назву »шампанське», яка стосується вин, вироблених у французькому регіоні Шампань, юридично захищено у 120 країнах світу.

Також корпорація Moet Hennessy вже повідомила партнерам, що зупиняє постачання своєї продукції в Росію у зв'язку зі зміною законодавства.