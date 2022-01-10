Біткоїн обвалився нижче $40 тис. Експерти кажуть, що це лише початок

Біткоїн може закінчити 2022 рік вартістю нижче $20 тисяч

Загалом біткоїн з початку року впав на 14%

Вартість біткоїна вперше з вересня 2021 року опустилась нижче $40 тисяч, повідомляє Bloomberg.

Сьогодні ціна біткоїна впала на 6% до $39 774 на торгах у Нью-Йорку, загалом ця криптовалюта з початку року впала на 14%.

«Це зниження є найбільшим на початку року принаймні з 2012 року», – пише ЗМІ.

«Криптовалюти, ймовірно, залишаться під тиском… Біткоїн може закінчити 2022 рік нижче $20 тисяч», – заявив виконавчий директор Infrastructure Capital Advisors Джей Хетфілд.

«На тлі жорсткої політики федеральної резервної системи США більш ризиковані інвестиції, такі як збиткові технології і криптовалюта, зазнають непропорційного впливу в порівнянні з рештою ринку, оскільки ці інвестиції приблизно вдвічі більш нестабільні, ніж загальний ринок, тому мають подвоєну надбавку за ризик, ніж середні акції», – додав Хетфілд.

Зазначимо, 7 січня вартість біткоїн дійшов до позначки $41 тис. Разом із біткоїном впала й інша криптовалюта – Ethereum, але на 9% – до $3 тис. Це також найнижчий рівень із 30 вересня 2021 року.

Цього місяця у Казахстані, де зосереджено близько 18% усіх світових потужностей з видобутку біткоїнів, сталося відключення інтернету. Крім того, нещодавно туди перевезли близько 90 тис. комп'ютерів для майнінгу з Китаю, оскільки у КНР будь-яка діяльність із криптовалютами стала незаконною.

Нагадаємо, співзасновник Celsius Network запропонував нагородити Нобелівською премією творця біткоїна.

Також нещодавно посадовець Європейського центробанку дав несподівану характеристику криптовалютам.

Офіційний курс гривні до долара на 6 січня 2022 року встановлений на рівні 27,45 грн за долар. Курс долара до гривні виріс до максимуму за пів року.

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