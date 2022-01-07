Курс біткоїна обвалився до рівня вересня 2021 року: що сталося

Разом із біткоїном втратила у вартості й інша криптовалюта

У п'ятницю, 7 січня, курс біткоїна досягнув рівня вересня 2021 року. Вартість криптовалюти продовжила падати та опустилася нижче $42 тис. Про це повідомляє агенство Bloomberg.

Біткоїн втратив у вартості 4,9%, дійшовши до позначки $41 тис. Разом із біткоїном впала й інша криптовалюта – Ethereum, але на 9% – до $3 тис. Це також найнижчий рівень із 30 вересня 2021 року.

Як пояснюють у Bloomberg, падіння відбулось після того, як протоколи грудневого засідання ФРС США вказали на ймовірність більш раннього та швидкого підвищення процентної ставки, ніж очікувалось. Також на курс криптовалют вплинула ситуація у Казахстані.

У країні, де зосереджено близько 18% усіх світових потужностей з видобутку біткоїнів, сталося відключення інтернету. Крім того, нещодавно туди перевезли близько 90 тис. комп'ютерів для майнінгу з Китаю, оскільки у КНР будь-яка діяльність із криптовалютами стала незаконною.

Нагадаємо, співзасновник Celsius Network запропонував нагородити Нобелівською премією творця біткоїна.

Також нещодавно посадовець Європейського центробанку дав несподівану характеристику криптовалютам.

Офіційний курс гривні до долара на 6 січня 2022 року встановлений на рівні 27,45 грн за долар. Курс долара до гривні виріс до максимуму за пів року.

Читайте також: