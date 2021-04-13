Бізнес звернувся до Шмигаля з проханням відхилити проєкт Національного визначеного внеску

Представники бізнесу наводять низку зауважень до проєкту Другого національного визначеного внеску України

Представники понад 15 бізнесових та галузевих асоціацій закликали уряд детальніше прорахувати показники Другого національного визначеного внеску України (т.з. НВВ-2) до Паризької угоди. Зокрема, залучити до цього процесу представників профільних міністерств, експертів та галузевих об’єднань. Про це йдеться у публічному зверненні до Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля від Української асоціації бізнесу та торгівлі (UBTA).

«Оприлюднений проєкт НВВ-2 представляє собою якісний крок уперед... Водночас потребує пояснення конкретна процедура врахування зауважень та пропозицій бізнесу при формуванні проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо НВВ-2. Залишається незрозумілим, як саме був сформований запропонований у документі оновлений показник НВВ-2, та чи було спрогнозовано вплив цих коректив на соціально-економічні індикатори держави», – підкреслюють автори звернення.

Представники бізнесу наводять низку зауважень до опублікованого проєкту НВВ-2. Зокрема, йдеться про невідповідність закладених параметрів економічного зростання – відтак, у проєкті НВВ-2 передбачене середнє зростання ВВП в Україні на рівні 4.2% до 2030 року. Водночас, затверджена у березні Національна економічна стратегія до 2030 року встановлює цей параметр на рівні 6.8%. Автори звернення вважають, що існує потреба у суттєвій корекції НВВ-2 задля відображення вже затверджених урядом параметрів економічного зростання.

По-друге, представники бізнесу вважають недоцільним розробку фінансово-економічного обґрунтування документу лише після його схвалення, адже реалізація цілей з декарбонізації економіки вимагатиме значного об’єму інвестицій. При цьому джерела цих фінансових ресурсів розробники проєкту НВВ-2 не конкретизували.

«В умовах невизначеності походження фінансових ресурсів для реалізації кліматичних цілей держави, члени UBTA виражають занепокоєння щодо перекладення цього тягаря на плечі вітчизняного бізнесу. Крім того, виникають питання, чому оцінка потреб інвестицій у прєекті розпорядження Кабінету Міністрів значно відрізняється у меншу сторону від фінансових оцінок, раніше озвучуваний міжнародною групою експертів щодо модельних сценаріїв НВВ-2», – наголошується у зверненні.

Автори звернення також підкреслили, що UBTA спільно з Центром економічного відновлення готові долучитися до належної інтеграції показників Національної економічної стратегії-2030 до моделі НВВ-2, підготовки обґрунтованих показників та розробки конкретних кроків у різних секторах економіки для його досягнення. Відповідні розрахунки будуть запропоновані у термін до трьох місяців.

Нагадаємо, Україна ратифікувала Паризьку угоду у 2016 році. Її мета – утримання зростання середньої світової температури на рівні нижче +2 °C. Відповідно до Паризької угоди кожна країна-учасниця подає свій внесок по скороченню викидів парникових газів.