У центрі Санкт-Петербурга палає бізнес-центр, є жертви

Пожежі присвоєно максимальний (п'ятий) ранг складності

У центрі Санкт-Петербурга, що у Росії, сьогодні сталась масштабна пожежа у бізнес-центрі «Невська мануфактура». Є постраждалі та загиблі. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Площа пожежі становлять 4 тис. кв. м. Пожежі присвоєно максимальний (п'ятий) ранг складності.

В результаті пожежі є двоє постраждалих, ще одна людина загинула. Повідомляється, що при гасінні великої пожежі загинув один з пожежників.

Покрівля та перекриття впали в палаючому бізнес-центрі через пожежу.

В будівлі відбувається горіння чотирьох поверхів по всій площі. Угруповання сил і засобів на гасінні пожежі в будівлі збільшили в три рази - до 300 осіб і майже 70 одиниць техніки, повідомили в пресслужбі МНС Росії.

З будівлі евакуйовані 40 осіб, з них двоє постраждали і доставлені в лікарню. При гасінні постраждали двоє пожежників, у них опіки 40-50% поверхні тіла, ще один пожежний загинув.