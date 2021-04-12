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    У центрі Санкт-Петербурга палає бізнес-центр, є жертви

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    У Санкт-Петербурзі горить бізнес-центр - У центрі Санкт-Петербурга палає бізнес-центр, є жертви
    У Санкт-Петербурзі горить бізнес-центр
    Фото: vk com d_piter

    Пожежі присвоєно максимальний (п'ятий) ранг складності

    У центрі Санкт-Петербурга, що у Росії, сьогодні сталась масштабна пожежа у бізнес-центрі «Невська мануфактура». Є постраждалі та загиблі. Про це повідомляють російські ЗМІ.

    Площа пожежі становлять 4 тис. кв. м. Пожежі присвоєно максимальний (п'ятий) ранг складності.

    В результаті пожежі є двоє постраждалих, ще одна людина загинула. Повідомляється, що при гасінні великої пожежі загинув один з пожежників.

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    У центрі Санкт-Петербурга палає бізнес-центр, є жертви
    У центрі Санкт-Петербурга палає бізнес-центр, є жертви
    У центрі Санкт-Петербурга палає бізнес-центр, є жертви
    У центрі Санкт-Петербурга палає бізнес-центр, є жертви
    У центрі Санкт-Петербурга палає бізнес-центр, є жертви

    Покрівля та перекриття впали в палаючому бізнес-центрі через пожежу.

    В будівлі відбувається горіння чотирьох поверхів по всій площі. Угруповання сил і засобів на гасінні пожежі в будівлі збільшили в три рази - до 300 осіб і майже 70 одиниць техніки, повідомили в пресслужбі МНС Росії.

    З будівлі евакуйовані 40 осіб, з них двоє постраждали і доставлені в лікарню. При гасінні постраждали двоє пожежників, у них опіки 40-50% поверхні тіла, ще один пожежний загинув.

    Теги: пожежа Росія торгівля бізнес надзвичайні ситуації
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