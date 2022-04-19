Гамбург приймає українців: лайфхаки для біженців

Корисні поради для тих, хто потрапить у Німеччину

За даними ООН, станом на 15 квітня більше 4,8 млн українців виїхали до країн Європи. Зокрема у Німеччині знайшли прихисток понад 300 тис. осіб. Щоби полегшити процедури оформлення та перебування біженців, ЄС ухвалив всі необхідні рішення, їх суть детально описав «Главком». Але через незнання мови, після отримання статусу «особи під тимчасовим захистом через війну» в українців виникають проблеми: як отримати соцвиплати, звернутися до лікаря, влаштуватися на роботу тощо.

Тому, перш за все, відправляючись до Німеччини (чи іншої країни), завантажте на смартфон «Google Перекладач» – він може перекладати ваші голосові повідомлення не тільки в друкованому вигляді, але й так само голосом. Безкоштовним мобільним інтернетом українців забезпечує Vodafone, а німецька Deutsche Telekom у великих містах часто прямо на вокзалах чи у прихистках дарує SIM-картки.

Реєстрація і поселення: як німці допомагають українцям

Допомогу біженцям часто надають господарі, які прихистили їх у себе вдома. Бажання німецьких родин максимально допомогти в організації побуту вражає. Держава, місцеві органи влади, представники бізнесу та спеціально створені громадські організації також витрачають колосальні зусилля щоби сприяти українцям вирішити побутові питання і знайти роботу.

Редакція відомої у Гамбурзі щоденної газети Hamburger Abendblatt («Гамбурзька вечірня газета») зробила спеціальний випуск українською, у ньому – відповіді на найбільш поширені серед переселенців питання, адреси координаційних пунктів тощо. Подбали працівники газети і про культурну програму – створюють разом з культурним центром Schrodingers/SternChance осередок зустрічей для біженців, щоби вони мали місце, де поспілкуватися, поїсти, отримати корисні поради. Тут будуть курси німецької для дітей та дорослих і навіть розважальна програма.

Спецвипуск газети Hamburger Abendblatt українською мовою

За даними редакції Hamburger Abendblatt, місто збільшує свої можливості для розміщення біженців, кількість яких зростає.

Спочатку новоприбулих забезпечують усім необхідним у тимчасовому таборі, де вони живуть у великих залах. Там біженці з України отримують триразове харчування та каву, чай, воду, гігієнічні пакети (мило, зубні пасти тощо), постільну білизну та предмети гігієни (пелюшки, вологі серветки, креми).

У разі необхідності надають невідкладну медичну допомогу – наприклад у таборі для біженців в Бад Фалінгбостел (Нижня Саксонія) у хлопчика з Миколаєва почалися напади задухи через бронхіальну астму, тому до нього приїхала швидка і повезла в лікарню. Практично в усіх німецьких таборах для біженців українці отримують такий же перелік послуг, як і у Гамбурзі.

А вже за декілька днів біженців переселяють у німецькі сім’ї, які виявили бажання ділитися своїм комфортом з українцями. Відтепер потрібно буде самостійно піклуватися про себе: ходити у супермаркети, готувати їжу.

Які кошти дають біженцям і на що їх вистачить

На їжу та інші витрати біженцям, одразу після реєстрації статусу особи під тимчасовим захистом, надають одноразову фінансову допомогу – близько 88 євро.

Кожен, хто проживає у приватній оселі Гамбурга, повинен зареєструватися у відомстві з питань міграції, але заздалегідь потрібно зробити онлайн-запис на порталі послуг за цим посиланням.

Після завершення реєстрації біженець може подавати заявку на щомісячну державну допомогу, але також потрібно попередньо записатися онлайн за вказаним вище посиланням – однієї заявки достатньо на всю родину. Соціальна допомога на одну особу складає 367 євро на місяць, а для сімейної пари – кожному по 330 євро. Зауважте, інколи призначення соціальної допомоги може затягнутися на тиждень-два.

Тим хто оселився у передмісті потрібно буде звернутися у місцеві органи влади та зареєструватися за місцем проживання. Що важливо – якщо гості з України не проявляють ініціативи, за них це зроблять гостинні господарі, вони самі домовляться про час прийому і відведуть у Ратушу, де будуть оформлені усі документи.

Ратуша в селі Рьонне поблизу Гамбурга

Через пару тижнів після реєстрації біженцям у Ратуші видають документи на отримання соціальної допомоги у вказаному банку. Ця фінустанова видасть картку, на яку щомісяця нараховуватиметься соціальна допомога. Її цілком вистачає на харчування, ще й залишаться гроші на кишенькові витрати.

Лікування українців безкоштовне

У разі потреби біженці можуть звертатися до місцевої поліклініки – там сімейний лікар призначить лікування, дасть рецепти на ліки, які безкоштовно дадуть в аптеці. На кожному кроці – приємні сюрпризи: до прикладу, діабетиків забезпечують ліками відразу на три, а інколи й шість місяців наперед. Або ж якщо біженець захоче власним коштом придбати в аптеці глюкометр (прилад для вимірювання глюкози в крові), його можуть просто подарувати.

Якщо ж українці потребують медичної допомоги більш високого рівня, сімейний лікар виписує направлення на обстеження у спеціалізовану клініку. Дорогі консультації лікарів, магнітно-резонансну та комп’ютерну томографію (МРТ, КТ) та інші дослідження роблять коштом Німеччини.

Онлайн-платформа з порадами для біженців

Якщо ви з України і не знаєте, як краще організувати свій побут у Німеччині, газета Hamburger Abendblatt радить звертатися за рекомендаціями до Олени (спеціаліст з маркетингу) чи Юлії (власниця івент-агентства) – вони також родом з України і зараз беруть участь у створенні онлайн-платформи EPM для українських біженців. Кожен, хто введе у пошуку «European People Media» на YouTube, Facebook чи Instagram, знайде там цінні поради про життя у Німеччині.

До прикладу, на вказаній платформі біженці дізнаються, як потрапити на візит до стоматолога. Де взяти довідку на лікування. Як знайти лікаря у своєму місті. Де знайти меблі, техніку та одяг безкоштовно чи за доступною ціною.

Перелік найпопулярніших барахолок Німеччини можна знайти за цим посиланням.

Робота для переселенців: вакансії у Гамбурзі

Як вже зазначалось, наразі Гамбург прийняв понад 20 тис. українців, переважно жінок. Hamburger Abendblatt інформує біженців про ринок праці, пояснює, які вимоги до тих, хто бажає працювати та де є вакансії.

Тільки в агентстві зайнятості Гамбурга є 12 400 незайнятих робочих місць, близько 2 700 з них пропонується у галузі транспорту, логістики та безпеки. Ще 2 500 – у промисловості та 1 500 – у сфері охорони здоров’я, соціальних питань та освіти.

Є 749 вакансій у складському господарстві, 340 – у сфері майнової та особистої безпеки, також Гамбургу потрібно 200 професійних водіїв, 170 сантехніків, 131 кухар та 72 помічники кухаря, 110 художників і 148 працівників дитячих закладів освіти.

Однак насправді в місті ще більше вакансій, просто не всі роботодавці повідомляють про них у службу зайнятості.

«Гамбурзька вечірня газета» інформує про вільні робочі місця

У Гамбурзі також можна отримати нову професійно-технічну освіту, але для цього потрібно мати дозвіл на роботу і вивчити мову до рівня В2, адже навчання та випускні іспити проводяться німецькою.

Професійне навчання розпочинається 1 серпня або 1 вересня і триває від двох до трьох років. Потім Асоціація зі сприяння навчанню з боку економічної спільноти Гамбурга допоможе з працевлаштуванням.

Як влаштувати дитину до садочка

Відправляти дітей у садочки можна лише після того, як вони покинуть табір для біженців.

Дитсадки Гамбурга пропонують догляд за дітьми від 1 до 6 років. Вільні місця можна знайти у пошуковій системі Elbkinder. Місто Гамбург оплачує дитячий садок спеціальним ваучером.

Діти з інвалідністю, від трьох років і до початку шкільного віку, можуть отримувати лікувальні послуги в дитячому садку. Всього у Гамбурзі 330 дитсадків пропонують цю спеціальну підтримку.

Як записати дитину до школи

Батьки чи опікуни можуть зареєструвати дитину у Шкільному інформаційному центрі (SIZ), для цього достатньо лише написати лист на електронну адресу [email protected], надіслати фотографію посвідчення особи або свідоцтво про народження дитини. Потім SIZ призначає відповідну школу та клас. Усю інформацію про навчання можна знайти українською мовою, ввівши на сайті hamburg.de пошукові слова «Ukraine, Schulbe-such».

Безкоштовний проїзд за українським паспортом

Українці можуть безкоштовно користуватися послугами Німецької залізниці (Deutsche Bahn), а також іншим громадським транспортом. Для цього під час проходження контролю достатньо буде предʼявити український паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Дітям до 18 років предʼявляти документ, що посвідчує особу, необовʼязково. Правило діє на перших порах до 31 травня 2022 року.

Більш детальну інформацію можна знайти на веб-сторінці Німецької залізниці (Help Ukraine (bahn.de) та Гамбурзького обʼєднання міського транспорту (hvv - Freie Fahrt im hvv: Unterstützung für alle Geflüchteten aus der Ukraine).

Наталка Прудка, «Главком»