Нідерланди поставлять в Україну самохідні гаубиці

Наразі завершуються консультації щодо передачі зброї з Німеччиною

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомила, що уряд ухвалив рішення поставити в Україну броньовані самохідні гаубиці. Про це повідомляє телеканал RTBF.

Вона зазначила, що наразі завершуються консультації щодо передачі зброї з Німеччиною. Йдеться про обмежену кількість.

Журналісти телеканалу не уточнюють модель гаубиць, але повідомляють, що вони можуть вражати цілі на відстані від 40 до 50 км.

19 квітня прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте та голова Міноборони Кайса Оллонгрен заявили про готовність відправити Україні важке озброєння.

Західні партнери посилюють постачання різного озброєння Україні. Серед останньої сучасної зброї – французькі ПЗРК Містраль та американські ударні безпілотники MQ-9 Reaper, які перевершують турецький Байрактар.

Як повідомлялося, Білий дім незабаром оголосить про нову партію військової допомоги Україні.