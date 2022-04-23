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    Нідерланди поставлять в Україну самохідні гаубиці

    Нідерланди поставлять в Україну самохідні гаубиці - Нідерланди поставлять в Україну самохідні гаубиці
    Нідерланди поставлять в Україну самохідні гаубиці
    фото ілюстраційне

    Наразі завершуються консультації щодо передачі зброї з Німеччиною

    Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомила, що уряд ухвалив рішення поставити в Україну броньовані самохідні гаубиці. Про це повідомляє телеканал RTBF.

    Вона зазначила, що наразі завершуються консультації щодо передачі зброї з Німеччиною. Йдеться про обмежену кількість.

    Журналісти телеканалу не уточнюють модель гаубиць, але повідомляють, що вони можуть вражати цілі на відстані від 40 до 50 км.

    19 квітня прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте та голова Міноборони Кайса Оллонгрен заявили про готовність відправити Україні важке озброєння.

    Західні партнери посилюють постачання різного озброєння Україні. Серед останньої сучасної зброї – французькі ПЗРК Містраль та американські ударні безпілотники MQ-9 Reaper, які перевершують турецький Байрактар.

    Як повідомлялося, Білий дім незабаром оголосить про нову партію військової допомоги Україні.

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    Теги: росія окупанти війна Нідерланди Україна озброєння окупація #stoprussia
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    Нідерланди поставлять в Україну самохідні гаубиці