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    Чехія хоче замінити Росію в Раді ООН з прав людини

    Чехія хоче замінити Росію в Раді і представила кандидатуру - Чехія хоче замінити Росію в Раді ООН з прав людини
    Чехія хоче замінити Росію в Раді і представила кандидатуру
    фото з відкритих джерел

    Зупинку членства РФ в РПЛ ООН схвалила 7 квітня Генеральна Асамблея після повідомлень про вбивства мирних жителів в Україні

    Чехія хоче замінити виключену РФ в Раді ООН з прав людини (РПЛ ООН), і вже подала свою кандидатуру на розгляд. Про це повідомляє міністерство закордонних справ Чехії у Twitter.

    «Росія повинна нести відповідальність за агресію, людські страждання і руйнування в Україні. Тому її членство в Раді ООН з прав людини було призупинено. Чехія хоче замінити Росію в Раді, ми щойно представили кандидатуру. Захист прав людини є пріоритетом чеського уряду. Нашим зобов'язанням», – йдеться в публікації.

    Рада ООН з прав людини – орган ООН, що об'єднує 47 країн, який просуває і захищає права людини в усьому світі та розглядає порушення цих прав.

    Зупинку членства РФ в РПЛ ООН схвалила 7 квітня Генеральна Асамблея після повідомлень про вбивства мирних жителів в Україні російськими військами.

    Тоді на голосуванні виключення Росії підтримали 93 країни, 24 виступили проти і ще 58 утрималися.

    Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський закликав ООН зайнятися реформою світової системи безпеки і позбавити Росію права вето в Радбезі.

    В Європарламенті теж вважають, що Росія має бути позбавлена права вето в ООН.

    Нагадаємо, раніше український дипломат Кислиця викрив маніпуляцію представника Росії в ООН.

    Теги: росія окупанти ООН війна Чехія Україна права людини президент окупація #stoprussia
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    Чехія хоче замінити Росію в Раді ООН з прав людини