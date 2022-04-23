Чехія хоче замінити Росію в Раді ООН з прав людини

Чехія хоче замінити Росію в Раді і представила кандидатуру

Зупинку членства РФ в РПЛ ООН схвалила 7 квітня Генеральна Асамблея після повідомлень про вбивства мирних жителів в Україні

Чехія хоче замінити виключену РФ в Раді ООН з прав людини (РПЛ ООН), і вже подала свою кандидатуру на розгляд. Про це повідомляє міністерство закордонних справ Чехії у Twitter.

«Росія повинна нести відповідальність за агресію, людські страждання і руйнування в Україні. Тому її членство в Раді ООН з прав людини було призупинено. Чехія хоче замінити Росію в Раді, ми щойно представили кандидатуру. Захист прав людини є пріоритетом чеського уряду. Нашим зобов'язанням», – йдеться в публікації.

Рада ООН з прав людини – орган ООН, що об'єднує 47 країн, який просуває і захищає права людини в усьому світі та розглядає порушення цих прав.

Rusko musí nést odpovědnost za agresi, lidské utrpení a ničení na Ukrajině . Proto bylo pozastaveno jeho členství v Radě OSN pro lidská práva. Česko chce Rusko v Radě nahradit, kandidaturu jsme právě podali. Podpora lidských práv je prioritou české vlády. Naše závazky pic.twitter.com/r64y6oITMx — MZV ČR (@mzvcr) April 22, 2022

Зупинку членства РФ в РПЛ ООН схвалила 7 квітня Генеральна Асамблея після повідомлень про вбивства мирних жителів в Україні російськими військами.

Тоді на голосуванні виключення Росії підтримали 93 країни, 24 виступили проти і ще 58 утрималися.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський закликав ООН зайнятися реформою світової системи безпеки і позбавити Росію права вето в Радбезі.

В Європарламенті теж вважають, що Росія має бути позбавлена права вето в ООН.

Нагадаємо, раніше український дипломат Кислиця викрив маніпуляцію представника Росії в ООН.