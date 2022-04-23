Росія може вдарити по Україні ракетами з підводних човнів - The Times
Запуск ракет з глибини до 50 метрів важко виявити навіть за допомогою супутників
Як пише видання, експерти зазначають, що підводні човни класу Кіло регулярно поповнюють запас ракет великої дальності і боєголовок у російських портах і знову йдуть під воду.
Так, розслідувач Бенджамін Піттет опублікував фото з супутника від 15 квітня, на якому, ймовірно, зафіксовано, як у порту окупованого Севастополя на російський підводний човен завантажують ракети Калібр.
За словами аналітика Х.І. Саттона, у Чорному морі знаходяться щонайменше чотири російські підводні човни класу Кіло, які можуть запускати ракети Калібр з дальністю стрілянини до 2500 кілометрів.
Як пише видання, запуск ракет із глибини до 50 метрів важко виявити навіть за допомогою супутників.