Росія може вдарити по Україні ракетами з підводних човнів - The Times

Запуск ракет з глибини до 50 метрів важко виявити навіть за допомогою супутників

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України РФ може використовувати підводні човни в Чорному морі для запуску крилатих ракет територією України. Про це йдеться у матеріалі The Times.

Як пише видання, експерти зазначають, що підводні човни класу Кіло регулярно поповнюють запас ракет великої дальності і боєголовок у російських портах і знову йдуть під воду.

Так, розслідувач Бенджамін Піттет опублікував фото з супутника від 15 квітня, на якому, ймовірно, зафіксовано, як у порту окупованого Севастополя на російський підводний човен завантажують ракети Калібр.

За словами аналітика Х.І. Саттона, у Чорному морі знаходяться щонайменше чотири російські підводні човни класу Кіло, які можуть запускати ракети Калібр з дальністю стрілянини до 2500 кілометрів.

Як пише видання, запуск ракет із глибини до 50 метрів важко виявити навіть за допомогою супутників.