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    Економіка та фінанси

    Борги із зарплати в Україні перевищують 2,6 млрд грн

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    Найменший борг по зарплаті станом на 1 січня 2019 року у Чернівецькій області - Борги із зарплати в Україні перевищують 2,6 млрд грн
    Найменший борг по зарплаті станом на 1 січня 2019 року у Чернівецькій області

    Найбільшу суму працівникам винні роботодавці Луганської області

    Станом на 1 січня 2019 року заборгованість по заробітній платі в Україні становила 2645,1 млн грн, що на 11,7% більше, ніж рік тому.

    Про це повідомляє Державна служба статистики України.

    Найбільшу суму працівникам винні роботодавці Луганської області (505,9 млн грн), на другому та третьому місцях – Донецька (467,3 млн грн) та Сумська (275,3 млн грн) області.

    Найменший борг по зарплаті станом на 1 січня 2019 року у Чернівецькій (139 тис. грн), Закарпатській (3,16 млн грн) та Житомирський (6,3 млн грн) областях.

    Раніше повідомлялось, що купівельна спроможність пенсіонерів за 2018 рік знизилась на 11%.

    борг економіка Луганщина Закарпаття зарплата гроші Донеччина Сумщина Україна Житомирщина Чернівецька область
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