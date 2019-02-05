Купівельна спроможність пенсіонерів за рік суттєво зменшилась



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Фото з відкритих джерел

За даними експертів Української асоціації постачальників торговельних мереж, купівельна спроможність пенсіонерів за 2018 рік знизилась на 11%

Купівельна спроможність пенсіонерів за минулий 2018 рік знизилася. Про це написав директор української Асоціації постачальників торгових мереж Олексій Дорошенко у Facebook.

«Для пенсіонерів доступність трьох продуктів із кожних чотирьох за минулий рік знизилася. Експерти Української асоціації постачальників торговельних мереж порахували, як змінилася купівельна спроможність пенсіонерів за 2018 рік», - написав Дорошенко.

За його словами, експерти порівняли розмір пенсії на 1 січня 2018 і 2019 років та ціни на продукти на ті ж дати згідно з даними статистики. До так званого пенсійного кошику увійшли продукти першої необхідності: хліб та батон, молочні продукти, яйця, борошно, макарони, цукор, всі види круп, овочі та яблука. Водночас експерти не рахували, як змінилась доступність м'яса та риби, оскільки, на їхню думку, розмір пенсії не дозволяє переважній більшості пенсіонерів їх купувати. Дорошенко додав, що за рік купівельна спроможність зросла лише в гречці, рисі, цукрі, олії, курячих яйцях і яблуках.

Він зазначив, що, за даними Пенсійного фонду України, середній розмір пенсійних виплат на 1 січня 2018 року становив 2479 грн, а на початок січня 2019 року - 2646 грн. Відтак, відштовхуючись від цих даних, експерти визначили динаміку можливості споживання продуктів у порядку падіння та підвищення:

Цибуля. На початок січня 2018 року пенсіонер міг придбати 454 кг цибулі на середню пенсію, а на початок 2019 року - 157 кг. Зниження відбулось на 65%, або на 297 кг.

Капуста. На січень 2018 року - 570 кг, на січень цього року - 299 кг. Зменшення можливості споживання за рік становило 48%, або 271 кг.

Морква. 2018 рік - 369кг, 2019 рік - 221 кг. Купівельна спроможність знизилась на 40%, або на 148 кг.

Буряк. Минулоріч - 394 кг, цьогоріч - 242 кг. Падіння на 39%, або на 152 кг.

Пшоно. Січень 2018 року - 166 кг, січень 2019 року - 111кг. Динаміка можливості споживання за рік негативна, зниження на 33%, або на 55 кг.

Картопля. 2018 рік - 413 кг, 2019 рік - 331 кг. Динаміка - 20%, або - 82 кг.

Ячна крупа. На початок січня 2018 року - 260кг, на початок січня 2019 року - 224кг. Зменшення купівельної спроможності за 12 місяців на 14%, або на 36 кг.

Хліб пшеничний із борошна першого ґатунку. Січень 2018 року - 175 кг, січень 2019 року - 151кг. Пенсіонери можуть дозволити менше на 14%, або на 24 кг.

Батон, 500 г. На початок минулого року - 240 батонів, на початок цього - 210. Зниження становило 13%, або 30 батонів.

Хліб житній, житньо-пшеничний. Січень 2018 року - 164кг, січень 2019 року - 145 кг. Можливість споживання за рік знизилась на 12%, або на 19 кг.

Хліб пшеничний із борошна вищого ґатунку. 2018 року - 137 кг, 2019 року - 122 кг. Падіння на 11%, або на 15 кг.

Макарони вітчизняні. Раніше - 172 кг, зараз - 153 кг. Скорочення відбулось на 11%, або на 19 кг.

Борошно. На початок минулого року - 263 кг, у цьому - 233 кг. За рік можливість купити стала менша на 11%, або на 30 кг.

Манка. У січні минулого року на середню пенсію можна було купити 211 кг манки, на початок 2019 року лише 192 кг. Купівельна спроможність впала на 9%, або на 19 кг.

Сметана. Січень 2018 року - 49 кг, початок 2019 року - 47 кг. Пенсіонер може дозволити купити на 4%, або на 2 кг, менше.

Молоко. 2018 рік - 114 л, 2019 рік - 111 л. Менше на 3%, або на 3 л.

Масло вершкове. На початок січня 2018 року - 70 пачок вагою по 200 г, а на січень 2019 року - 68 пачок по 200 г. Можливість споживання за дванадцять місяців знизилась на 3%, або на 2 пачки вагою по 200 г.

Рис. Середня пенсія в січні 2018 року дорівнювала 107 кг рису, а в січні цього року вже 111 кг. Позитивна динаміка споживання за рік склала 4%, або 4 кг.

Олія соняшникова. Початок 2018 року - 73 л, початок 2019 року - 76 л. Купівельна спроможність зросла на 4%, або на 3 л.

Яйця. Січень 2018 року - 92 десятки, січень 2019 року - 108 десятків. На середню пенсію можна купити більше на 17%, або на 16 десятків курячих яєць.

Цукор. На початок січня 2018 року купівельна спроможність середньої пенсії становила 157 кг цукру, а на початок січня 2019 року уже 187 кг. А це зростання на 19%, або на 30 кг.

Гречка. Минулого року це 110 кг, а на початок цього - вже 162 кг. Можна дозволити купити на 47%, або 52 кг, більше.

Яблука. Січень 2018 року - 148 кг, січень 2019 року - 287 кг. Динаміка можливого споживання з початку року зросла на 94%, або на 139 кг.

«Зниження виробництва на 12% і купівельної спроможності на 11%. Це свідчить, про те, що стабільно виробництво буде зростати лише за умов підвищення рівня життя. І в цьому бізнес і громадяни мають спільну зацікавленість» - резюмував Дорошенко.