Театр Франка відновлює роботу після карантину. У перші дні – гучна прем'єра
Перша вистава відбудеться 1 липня
Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка відновлює свою роботу після карантину.
Як повідомляється на сторінці театру у Facebook, 1, 2, 3 липня відбудеться прем'єра вистави «Украдене щастя».
«Театр гратиме вистави з дотриманням соціальної дистанції та всіх рекомендацій МОЗ. Аби ви почували себе в безпеці, показ деяких вистав ми маємо розділити на декілька днів», – зазначили в театрі.
Глядачі, які купляли квитки через мережу інтернет, отримають всі роз'яснення електронним листом. Глядачі, які придбали квитки в касі театру, запрошуються до перегляду прем'єри вистави «Украдене щастя» 3 липня.
У випадку якщо перенесену виставу грають два дні поспіль, глядачі, які придбали квитки в касі театру, запрошуються до перегляду на другий день показу.
«Обов'язково вдягайте маски або респіратори при відвідуванні театру!», – закликали в театрі ім. І. Франка.
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