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    Театр Франка відновлює роботу після карантину. У перші дні – гучна прем'єра

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    Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка запрошує на виставу&nbsp;&laquo;Украдене щастя&raquo; - Театр Франка відновлює роботу після карантину. У перші дні – гучна прем'єра
    Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка запрошує на виставу «Украдене щастя»

    Перша вистава відбудеться 1 липня

    Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка відновлює свою роботу після карантину.

    Як повідомляється на сторінці театру у Facebook, 1, 2, 3 липня відбудеться прем'єра вистави «Украдене щастя».

    «Театр гратиме вистави з дотриманням соціальної дистанції та всіх рекомендацій МОЗ. Аби ви почували себе в безпеці, показ деяких вистав ми маємо розділити на декілька днів», – зазначили в театрі.

    Глядачі, які купляли квитки через мережу інтернет, отримають всі роз'яснення електронним листом. Глядачі, які придбали квитки в касі театру, запрошуються до перегляду прем'єри вистави «Украдене щастя» 3 липня.

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    Театр Франка відновлює роботу після карантину. У перші дні – гучна прем'єра
    Театр Франка відновлює роботу після карантину. У перші дні – гучна прем'єра
    Театр Франка відновлює роботу після карантину. У перші дні – гучна прем'єра

    У випадку якщо перенесену виставу грають два дні поспіль, глядачі, які придбали квитки в касі театру, запрошуються до перегляду на другий день показу.

    «Обов'язково вдягайте маски або респіратори при відвідуванні театру!», – закликали в театрі ім. І. Франка.

    Нагадаємо, у Києві пом’якшили карантинні обмеження і дозволили працювати ресторанам, кафе, басейнам, театрам і кінотеатрам.

    Станом на ранок 26 червня, за даними Міністерства охорони здоров'я, у Києві підтверджено 4726 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 113 осіб.

    За даними Кличка, кількість мешканців столиці, в яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилась на 115 людей. На сьогодні в столиці 4724 підтверджених випадки захворювання на Covid-19.

    Спалах коронавірусу зафіксований на речовому ринку «Троєщина» в Києві.

    26 червня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що столична влада розглядає питання можливого повернення до суворих карантинних обмежень.

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