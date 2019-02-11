Бюджет на вибори-2019 зріс майже на 10 млн грн



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ЦВК 8 лютого завершила реєстрацію кандидатів у президенти на виборах 2019

Зростання бюджету пов'язане з великою кількістю кандидатів у президенти

Під час засідання Центральної виборчої комісії (ЦВК) 11 лютого було внесено зміни до кошторису видатків ЦВК на підготовку та проведення чергових виборів президента України 31 березня 2019 року, затвердженого постановою ЦВК від 3 січня 2019 року № 6. Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

Як зазначається, необхідність внесення таких змін пов’язана зі збільшенням кількості зареєстрованих кандидатів на пост президента України до 44 осіб. Раніше видатки передбачалися лише на 25 кандидатів.

Крім того, у змінах до кошторису видатків враховано результати проведених торгів із закупівлі товарів та послуг відповідно до Річного плану закупівель для підготовки та проведення чергових виборів президента України 31 березня 2019 року.

«Після внесених змін сума видатків комісії збільшилась на 9 млн 947 тис. 723 гривні і складає 275 млн 978 тис. 531 гривню», - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що через надвелику кількість кандидатів Центральна виборча комісія може запросити збільшення фінансування комісії на вибори 2019.

Нагадаємо, ЦВК у п'ятницю, 8 лютого, завершила реєстрацію кандидатів у президенти на виборах 2019. Кандидатами на виборах були зареєстровані 44 людини.