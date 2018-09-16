Центральний банк Туреччини різко підвищив облікову ставку



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Пункт обміну валюти у Туреччині

Ставка підвищена на 6,25%

Центральний банк Туреччини різко збільшив ключову процентну ставку в спробі впоратися з валютною кризою. Вартість турецької ліри сильно знизилася по відношенню до долара США.

Керівництво банку прийняло рішення підвищити ставку з 17,75 до 24 відсотків.

Банк повідомив про рішення різко посилити монетарну політику для того, щоб обмежити загрозу, яку інфляція останнім часом представляє для стабільності цін.

Учасники ринку передбачали підвищення на рівні приблизно 3 процентних пунктів. На їхню думку, збільшення, яке виявилося вищим за очікування, буде сприяти приборкання падіння ліри. В даний час обмінний курс цієї валюти відновлюється.

У Туреччині затримали сотні людей, які у п'ятницю, 14 вересня, вийшли на протестну акцію через погані умови праці та проблеми з безпекою на будівництві нового аеропорту поблизу Стамбула.