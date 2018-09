Туреччина: будівельники аеропорту влаштували бунт, який закінчився масовими затриманнями

Кількість затриманих становить 500 осіб

У Туреччині затримали сотні людей, які у п'ятницю, 14 вересня, вийшли на протестну акцію через погані умови праці та проблеми з безпекою на будівництві нового аеропорту поблизу Стамбула.

Представник прокурдської Демократичної партії народів (HDP) Аля Баяр повідомив, що у ніч на суботу, 15 вересня, було затримано 400 людей, передає агенція Reuters. За даними профспілки Disk, кількість затриманих становить 500 осіб, повідомила агенція AFP. Представник компанії відмовився від коментарів.

Акція протесту почалася після аварії автобуса, в якій 14 вересня було поранено 17 працівників. Втім раніше турецькі ЗМІ неодноразово повідомляли, що під час робіт на будівельному майданчику вже було багато нещасних випадків. Працівники також скаржилися на відсутність безпеки під час робіт, погану їжу та затримки зарплати.

За даними профспілкових активістів, під час акції протесту сили безпеки використовували сльозогінний газ та водомети. Територія будівництва була повністю перекрита.

TURKEY Workers stop working at Istanbul’s giant third airport under construction. pic.twitter.com/mh4hSrdtxW

TURKEY



More police storing up as workers protest due to “no payment” and “labour accidents” at Istanbul’s third airport under construction. pic.twitter.com/xzFSAmFrq8