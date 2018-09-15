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    У світі

    Туреччина: будівельники аеропорту влаштували бунт, який закінчився масовими затриманнями

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    Новий аеропорт під Стамбулом - Туреччина: будівельники аеропорту влаштували бунт, який закінчився масовими затриманнями
    Новий аеропорт під Стамбулом

    Кількість затриманих становить 500 осіб

    У Туреччині затримали сотні людей, які у п'ятницю, 14 вересня, вийшли на протестну акцію через погані умови праці та проблеми з безпекою на будівництві нового аеропорту поблизу Стамбула.

    Представник прокурдської Демократичної партії народів (HDP) Аля Баяр повідомив, що у ніч на суботу, 15 вересня, було затримано 400 людей, передає агенція Reuters. За даними профспілки Disk, кількість затриманих становить 500 осіб, повідомила агенція AFP. Представник компанії відмовився від коментарів.

    Акція протесту почалася після аварії автобуса, в якій 14 вересня було поранено 17 працівників. Втім раніше турецькі ЗМІ неодноразово повідомляли, що під час робіт на будівельному майданчику вже було багато нещасних випадків. Працівники також скаржилися на відсутність безпеки під час робіт, погану їжу та затримки зарплати.

    За даними профспілкових активістів, під час акції протесту сили безпеки використовували сльозогінний газ та водомети. Територія будівництва була повністю перекрита.

    На будівництві аеропорту, яке планують завершити у жовтні, працюють близько 35 тисяч людей. Аеропорт, в якого ще немає назви, є амбітним проектом президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, він має стати найбільшим у світі. Очікується, що на початковому етапі аеропорт прийматиме до 90 мільйонів пасажирів, але надалі планується збільшити цю цифру до 150 мільйонів. За даними турецького міністерства праці, з початку будівництва аеропорту через нещасні випадки та проблеми із здоров'ям там загинуло 27 людей.

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    Джерело: Deutsche Welle

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