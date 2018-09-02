Ердоган про закупівлю російської зброї: Туреччина не потребує нічиїх дозволів



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Ердоган в Киргизстані

Ердоган торкнувся теми закупівлі російських зенітних ракетних систем

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час свого візиту до Киргизстану торкнувся теми закупівлі його країною російських зенітних ракетних систем С-400. Глава турецької держави зазначив, що деякі сили стурбовані угодою про закупівлю С-400.

«Але Туреччина не потребує нічиїх дозволів в подібних питаннях», - зазначив він.

Нагадаємо, у підсекретаріаті оборонної промисловості Туреччини підтвердили підписання 29 грудня угоди між Туреччиною та Росією щодо купівлі у РФ ракетних систем С-400.

Купівлю підтвердив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

Держдепартамент США працює над тим, щоб переконати союзника по НАТО Туреччину придбати американські системи протиракетної оборони Raytheon Patriot, а не подібні російські ракетні системи.

Джерело: Анадолу