  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Ердоган про закупівлю російської зброї: Туреччина не потребує нічиїх дозволів

    • Розсилка
    Ердоган в Киргизстані - Ердоган про закупівлю російської зброї: Туреччина не потребує нічиїх дозволів
    Ердоган в Киргизстані

    Ердоган торкнувся теми закупівлі російських зенітних ракетних систем

    Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час свого візиту до Киргизстану торкнувся теми закупівлі його країною російських зенітних ракетних систем С-400. Глава турецької держави зазначив, що деякі сили стурбовані угодою про закупівлю С-400.

    «Але Туреччина не потребує нічиїх дозволів в подібних питаннях», - зазначив він.

    Нагадаємо, у підсекретаріаті оборонної промисловості Туреччини підтвердили підписання 29 грудня угоди між Туреччиною та Росією щодо купівлі у РФ ракетних систем С-400.

    Купівлю підтвердив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

    Держдепартамент США працює над тим, щоб переконати союзника по НАТО Туреччину придбати американські системи протиракетної оборони Raytheon Patriot, а не подібні російські ракетні системи.

    Джерело: Анадолу

    Читайте також
    Туреччина Реджеп Таїп Ердоган Росія США НАТО
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ