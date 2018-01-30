«Центренерго» купуватиме вугілля у компанії з оточення «смотрящего» за вугільною галуззю - ЗМІ

У конкурсі, який багато експертів називали неконкурентним, взяв участь лише один учасник

Компанія «смотрящего» за вугільною галуззю Віталія Кропачова виграла торги на поставку вугілля для державного «Центренерго», про це повідомляє Економічна правда з посиланням на свої джерела. 30 січня на Українській енергетичній біржі «Центренерго» проводило тендерну закупівлю вугілля. За даними джерела, компанія



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Неофіційний куратор вугільної галузі Віталій Карпачов

У конкурсі, який багато експертів називали неконкурентним, взяв участь лише один учасник

Компанія «смотрящего» за вугільною галуззю Віталія Кропачова виграла торги на поставку вугілля для державного «Центренерго», про це повідомляє Економічна правда з посиланням на свої джерела.

30 січня на Українській енергетичній біржі «Центренерго» проводило тендерну закупівлю вугілля. За даними джерела, компанія «Шахтарськтранс» перемогла з ціною 2400 грн/тонна (2880 з ПДВ). За цією ставкою компанія погодилася поставити «Центренерго» 100 тисяч тонн вугілля марки «Г».

Структури групи ДТЕК, яка до кінця минулого року була одним з основних постачальників вугілля на станції «Центренерго», участі у торгах не приймали.

ТОВ «Шахтарськтранс» належить Віктору Медведєву, зареєстрованому за адресою: місто Торез, вул. 50 років СРСР, б. 9 кв. 35. Сусідом Медведєва за вказаною адресою є неофіційний куратор вугільної галузі Віталій Карпачов, зареєстрований в тому ж будинку в квартирі №4.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook, екс-член НКРЕКП Андрій Герус, в торгах узяв участь лише один учасник.

Раніше експерти неодноразово вказували на дискримінаційні умови конкурсу «Центренерго», які створюють фінансові преференції для компаній, які користуються пільгами в оплаті ПДВ по відношенню до постачальників-платників ПДВ.

25 січня детективи Національного антикорупційного бюро провели обшук у київському офісі неофіційного куратора державного вугільного сектора Віталія Кропачова.

Читайте також матеріал «Главкома» Кожній владі потрібен свій Курченко. Нова зірка енергоринку і її покровителі