«Центренерго» підтримало план уряду об’єднати її з держшахтами



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Кабінет Міністрів за пропозицією Фонду державного майна створив робочу групу для вибору оптимальної моделі об’єднання «Центренерго» з державними шахтами

В держкомпанії заявили, що такий стратегічний крок дозволить їй досягти конкурентної собівартості виробництва електроенергії

Компанія «Центренерго» підтримала дії Кабінету Міністрів по створенню на її базі вертикально-інтегрованої компанії за участю державних вугледобувних підприємства. Про це йдеться в заяві на сайті компанії.

«Центренерго» зацікавлене в діях, спрямованих на створення у своєму складі спільно з найбільш ефективними вугледобувними підприємствами вертикально інтегрованої компанії із замкнутим циклом виробництва», – говориться в заяві.



«Центренерго» зазначило, що зацікавлена в передачі до її складу виключно перспективних вугледобувних підприємств.



«У свою чергу наша компанія готова активно долучитися до створення вертикально інтегрованої структури на всіх етапах її розбудови», – наголосили в «Центренерго».



Нагадаємо, 2 вересня Кабінет Міністрів за пропозицією Фонду державного майна створив робочу групу для вибору оптимальної моделі об’єднання «Центренерго» з державними шахтами. На думку уряду, таке об’єднання дозволить підвищити інвестиційну привабливість «Центренерго», приватизація якої запланована на 2021 рік, а також відмовитися від державних дотацій в вугільну галузь.

В кінці серпня Міністерство енергетики в рамках реформування вугільної галузі запропонувало ефективні державні вугільні шахти об'єднати з «Центренерго». З одного боку, це повинно забезпечити стабільний збут вугілля з державних шахт, з іншого – підвищити ефективність приватизації компанії.



Раніше голова комітету Верховної Ради з питань енергетики Андрій Герус в інтерв'ю інформагентству «Інтерфакс-Україна» заявив, що приватизація компанії повинна відбутися разом із сировинною базою. Для цього, за його словами, перед приватизацією потрібно перспективні державні шахти об'єднати з «Центренерго».



З липня 2019 р. до теперішнього часу «Центренерго» знаходиться під операційним контролем групи «Приват». Контроль був встановлений після призначення Кабінетом Міністрів главою компанії Володимира Потапенка. Це сталося в той час, коли представником президента в уряді був Андрій Герус. Після цього «Центренерго» почала закуповувати вугілля через близькі до «Привату» компанії і реалізувати з дисконтом всю електричну енергію підприємства цієї групи.

До слова, економіст виступив за якнайшвидшу приватизацію «Центренерго».