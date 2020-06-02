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    Економіка та фінанси

    «Центренерго» майже повністю замінило вугілля держшахт газом Коломойського

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    Влітку 2019 року в держкомпанії &laquo;Центренерго&raquo; був призначений новий менеджмент, якого пов'язують з групою &laquo;Приват&raquo; Ігоря Коломойського - «Центренерго» майже повністю замінило вугілля держшахт газом Коломойського
    Влітку 2019 року в держкомпанії «Центренерго» був призначений новий менеджмент, якого пов'язують з групою «Приват» Ігоря Коломойського

    Теплоелектростанції, що входять до «Центренерго», знизили споживання вугілля за чотири тижні в середньому у 2,5 рази

    Теплоелектростанції ПАТ «Центренерго», які почали купувати газ у компанії олігарха Ігоря Коломойського, за чотири тижні (04.05 - 02.06) знизили споживання вугілля в середньому у 2,5 рази - до 7,3 тис. тонн на добу. Про це повідомляє агентство ExPro, з посиланням на данні Міністерства енергетики.

    На початку травня (4.05 та 5.05) загальна витрата газового вугілля Зміївською, Трипільською та Вуглегірською ТЕС, що входять у «Центренерго» становила 13,8 тис тонн та 16,1 тис. тонн/добу, а на початку червня (01.06 та 02.06) даний показник вже складає 5,4 тис. тонн та 7,3 тис. тонн/добу відповідно. Таким чином, зниження витрати газового вугілля відбулось у 2,2 - 2,5 рази.

    Як повідомлялося, влітку 2019 року в держкомпанії «Центренерго» був призначений новий менеджмент, якого пов'язують з групою «Приват» Ігоря Коломойського.

    За інформацією видання «Цензор.нет», державне «Центренерго» почало поставляти за заниженими цінами електроенергію на підприємства групи «Приват» - Нікопольський і Запорізький завод феросплавів, «Дніпроазот», а також трейдера «Юнайтед Енерджі».

    Крім того, в серпні 2019 «Центренерго» підписала договір на поставку вугілля з Росії на 400 млн грн з ТОВ «Нафта Форс», засновник і директор якої був оператором на АЗС ANP (входить в групу Приват) в Києві. Структури з орбіти Коломойського відвантажували на «Центренерго» вугілля по 3165 грн за тонну, що вдвічі більше ринкової на той момент - 1741 грн за тонну.

    За підсумками 2019 збитки держкомпанії склали 2,5 млрд грн, хоча 2018 рік компанія закінчила з 1,4 млрд грн прибутку.

    20 травня президент України Володимир Зеленський пообіцяв організувати успішну приватизацію «Центренерго» навіть не дивлячись на збитки, які виникли в результаті управління компанією людьми Коломойського.

    Як повідомило видання Bigus.info, Коломойський «сховав» весь адміністративний персонал офісу державної компанії «Центренерго» після того, як держава спробувала повернути контроль над підприємством.  Журналісти знайшли компанію в лісі, а дорога до неї була перегороджена трактором. Виявилося, що компанію вивезли в санаторій, який обслуговував її працівників. Зовні територія схожа на базу відпочинку, однак по периметру вона обтягнута колючим дротом та обставлена протитанковими барикадами.

     

     

    ТЕС газ вугілля завод держава АЗС Володимир Зеленський Центренерго президент
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