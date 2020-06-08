  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Заради Коломойського Центренерго перейшло на російське вугілля, - журналістське розслідування

    • Розсилка
    Заради Коломойського Центренерго перейшло на російське вугілля, - журналістське розслідування

    Олександр Корчинський запевняє, що наразі Центренерго використовує вугілля лише державних шахт

    Щонайменше 1,5 млн т вугілля різних марок (зокрема газове вугілля, яке є в Україні), перепродали державній компанії Центренерго фірми, пов’язані з олігархом Ігорем Коломойським. Походження цього вугілля – переважно російське.

    Про це йдеться у сюжеті Аліси Юрченко «Коломойський.Ru» для телепрограми «Наші гроші з Денисом Бігусом».

    На Єдиному веб-порталі використання публічних коштів містяться дані про договори на поставку Центренерго вугілля від чотирьох українських фірм, які редакція вважає пов’язаними з Коломойським. Це «Синтез Ойл», «Нафта форс», «Рекорд Сістем» і «Азонекс». З липня 19-го по квітень 20-го вони продали держкомпанії 1,5 млн т вугілля.

    Натиснути для збільшення
    Натиснути для збільшення

    Кіпрських акціонерів фірми «Синтез Ойл» внесла в перелік підконтрольних Коломойському навіть Державна податкова служба. Машина цієї компанії їздила в супроводі Володимира Зеленського, коли той був кандидатом в президенти, а олігарх з партнерами – його групою підтримки. Засновником фірми «Нафта Форс» є менеджер з паливної групи «Авіас», пов’язаної з олігархом. «Рекорд Сістем» і «Азонекс» теж мають низку перетинів із бізнесами Коломойського і використовували при імпорті вугілля тих самих митних декларантів, що й «Синтез Ойл» та «Нафта Форс». До того ж, перелік їхніх російських постачальників перетинається.

    До літа 2019-го ці чотири фірми не займалися вугіллям. Але щойно на державній Центренерго змінився менеджмент, на той, який Коломойський назвав «зрозумілим», не чужі йому фірми почали імпортувати вугілля і перепродавати держкомпанії.

    Bihus.Info проаналізували їхніх постачальників. Серед них є реальні власники вугільних кар’єрів РФ, такі як  Іскандер Махмудов (№16 у списку Forbes.ru), Андрій Бокарев (№56), Костянтин Струков (№50), Михайло Федяєв, (№177), Володимир Гридин (№181). А також вугільний бізнесмен Руслан Ростовцев. Американська редакція Forbes писала, що Ростовцев займається реекспортом вугілля з Донбасу та імовірно отримував подяку від так званого МЗС ДНР за допомогу з покращенням їхнього іміджу за кордоном.

    Натиснути для збільшення
    Натиснути для збільшення
    Натиснути для збільшення
    Натиснути для збільшення

    Є серед постачальників пулу фірм Коломойського загадковий підприємець Сергій Кучерявенко, який може бути номінальним власником в інтересах представників «Газпрому» чи Держдуми. І білоруський олігарх Микола Воробей, який взяв під контроль транзит російського вугілля і якого вважають товаришем кума Путіна Віктора Медведчука.

    А також кілька фірм-ноунеймів, які нічого не добувають, до промислових груп не входять і перепродають вугілля незрозумілого походження. Деякі з них раніше фігурували у журналістських розслідуваннях про поставки вугілля з так званих ЛНР-ДНР.Ось повний перелік фірм, у яких українські посередники купляли паливо: ООО ГОФ Прокопьевская», АО «Разрез Степановский», ООО «Краснобродский Южный», ООО «Инвест-Углесбыт», АО ХК, «СДС-Уголь», ООО «Промугольсервис», ООО «Сибэнергоуголь», ООО «Талдинская Трейдинговая Компания», ООО «СПК Красногорский», ООО «Техшахтопром», ООО «Интерсервис», ООО «НовобитИнвест», ООО «Сортировочно-погрузочный комплекс», ООО «Ростуглемет», ООО «Инвестиционная транспортная компания», ООО «Карбон Уголь», ООО «ЛэндРесурс».

    Сплеск імпорту вугілля з Росії спричинив кризу з вугіллям українським. Центренерго зменшило закупівлі у державних шахт, вугілля лежало на складах, а шахтарі не отримували зарплат. 

    «Центренерго, куди ми відвантажуєм, 120% вугілля на складах заповнені. А заповнено чиїм вугіллям? Кожен місяць через Беларусь з Росії йде 500 тис тон вугілля різних марок,» – говорив у лютому 2020 р. Олександр Абрамов, голова Незалежної профспілки гірників  у Мирнограді. Так він пояснював, чому співробітники шахти «Капітальна» («ДП «Мирноградвугілля») протестують і відмовляються підійматися на поверхню через невиплати зарплат.

    Співрозмовник Bihus.Info в ДП «Мирноградвугілля» підтвердив, що така ситуація була і пояснив, чому вона виникла: «Тому що великими потоками йшла марка Г з Росії».

    Саме для того, щоб скорочувати імпорт з країни-агресора, Центренерго переводило енергоблоки з дефіцитного антрациту на розповсюджене українське газове вугілля. І перевело. Але фірми з орбіти Коломойського газове вугілля, якого в Україні вистачає, все одно імпортували з Росії.

    Щоб гіпотетично оцінити можливий заробіток фірм з орбіти Коломойського на торгівлі російським вугіллям, наведемо такий приклад.

    7 грудня 2019 року на митниці оформили дві закупівлі. Вугілля марки Т російської «Сибэнергоуголь» купили Трипільська ТЕС і «Синтез Ойл» з пулу Коломойського. За однаковою ціною – 1957 грн/т. Тільки у вугілля, купленого ТЕС напряму, ця ціна кінцева. А от «Синтез Ойл» у грудні 2019 перепродавала вугілля марки Т на Центренерго за ціною – 2200 грн за тонну (без ПДВ). З націнкою – 243 грн на тонні.

    На тих обсягах, які посередники з орбіти олігарха скуповували в РФ і перепродавали Центренерго, така націнка перетворюється на сотні мільйонів гривень. Якщо припустити, що маржа становила хоча б 200 грн, сукупний заробіток – близько 300 мільйонів.

    Нагадаємо, з червня 2019 Центренерго очолював Володимир Потапенко. Його призначили туди, коли президентом вже був Володимир Зеленський, а прем’єром лишався Володимир Гройсман. Фондом держмайна, який володіє 78% акцій Центренерго, керував Віталій Трубаров.

    Після зміни очільників Кабміну та ФДМ Олексій Гончарук і Дмитро Сенниченко розпочали зміну керівництва Центренерго. Цей процес кілька місяців блокувався у судах. А 29 травня 2020 р. Фонду держмайна вдалося призначити в.о. гендиректора Олександра Корчинського. Він запевняє, що наразі Центренерго використовує вугілля лише державних шахт.

    нафта МЗС ТЕС Ігор Коломойський вугілля гроші імпорт транзит ПДВ рекорд Центренерго Олексій Гончарук Державна податкова служба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ