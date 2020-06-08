Заради Коломойського Центренерго перейшло на російське вугілля, - журналістське розслідування



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Олександр Корчинський запевняє, що наразі Центренерго використовує вугілля лише державних шахт

Щонайменше 1,5 млн т вугілля різних марок (зокрема газове вугілля, яке є в Україні), перепродали державній компанії Центренерго фірми, пов’язані з олігархом Ігорем Коломойським. Походження цього вугілля – переважно російське.

Про це йдеться у сюжеті Аліси Юрченко «Коломойський.Ru» для телепрограми «Наші гроші з Денисом Бігусом».

На Єдиному веб-порталі використання публічних коштів містяться дані про договори на поставку Центренерго вугілля від чотирьох українських фірм, які редакція вважає пов’язаними з Коломойським. Це «Синтез Ойл», «Нафта форс», «Рекорд Сістем» і «Азонекс». З липня 19-го по квітень 20-го вони продали держкомпанії 1,5 млн т вугілля.

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Кіпрських акціонерів фірми «Синтез Ойл» внесла в перелік підконтрольних Коломойському навіть Державна податкова служба. Машина цієї компанії їздила в супроводі Володимира Зеленського, коли той був кандидатом в президенти, а олігарх з партнерами – його групою підтримки. Засновником фірми «Нафта Форс» є менеджер з паливної групи «Авіас», пов’язаної з олігархом. «Рекорд Сістем» і «Азонекс» теж мають низку перетинів із бізнесами Коломойського і використовували при імпорті вугілля тих самих митних декларантів, що й «Синтез Ойл» та «Нафта Форс». До того ж, перелік їхніх російських постачальників перетинається.

До літа 2019-го ці чотири фірми не займалися вугіллям. Але щойно на державній Центренерго змінився менеджмент, на той, який Коломойський назвав «зрозумілим», не чужі йому фірми почали імпортувати вугілля і перепродавати держкомпанії.

Bihus.Info проаналізували їхніх постачальників. Серед них є реальні власники вугільних кар’єрів РФ, такі як Іскандер Махмудов (№16 у списку Forbes.ru), Андрій Бокарев (№56), Костянтин Струков (№50), Михайло Федяєв, (№177), Володимир Гридин (№181). А також вугільний бізнесмен Руслан Ростовцев. Американська редакція Forbes писала, що Ростовцев займається реекспортом вугілля з Донбасу та імовірно отримував подяку від так званого МЗС ДНР за допомогу з покращенням їхнього іміджу за кордоном.

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Є серед постачальників пулу фірм Коломойського загадковий підприємець Сергій Кучерявенко, який може бути номінальним власником в інтересах представників «Газпрому» чи Держдуми. І білоруський олігарх Микола Воробей, який взяв під контроль транзит російського вугілля і якого вважають товаришем кума Путіна Віктора Медведчука.

А також кілька фірм-ноунеймів, які нічого не добувають, до промислових груп не входять і перепродають вугілля незрозумілого походження. Деякі з них раніше фігурували у журналістських розслідуваннях про поставки вугілля з так званих ЛНР-ДНР.Ось повний перелік фірм, у яких українські посередники купляли паливо: ООО ГОФ Прокопьевская», АО «Разрез Степановский», ООО «Краснобродский Южный», ООО «Инвест-Углесбыт», АО ХК, «СДС-Уголь», ООО «Промугольсервис», ООО «Сибэнергоуголь», ООО «Талдинская Трейдинговая Компания», ООО «СПК Красногорский», ООО «Техшахтопром», ООО «Интерсервис», ООО «НовобитИнвест», ООО «Сортировочно-погрузочный комплекс», ООО «Ростуглемет», ООО «Инвестиционная транспортная компания», ООО «Карбон Уголь», ООО «ЛэндРесурс».

Сплеск імпорту вугілля з Росії спричинив кризу з вугіллям українським. Центренерго зменшило закупівлі у державних шахт, вугілля лежало на складах, а шахтарі не отримували зарплат.

«Центренерго, куди ми відвантажуєм, 120% вугілля на складах заповнені. А заповнено чиїм вугіллям? Кожен місяць через Беларусь з Росії йде 500 тис тон вугілля різних марок,» – говорив у лютому 2020 р. Олександр Абрамов, голова Незалежної профспілки гірників у Мирнограді. Так він пояснював, чому співробітники шахти «Капітальна» («ДП «Мирноградвугілля») протестують і відмовляються підійматися на поверхню через невиплати зарплат.

Співрозмовник Bihus.Info в ДП «Мирноградвугілля» підтвердив, що така ситуація була і пояснив, чому вона виникла: «Тому що великими потоками йшла марка Г з Росії».

Саме для того, щоб скорочувати імпорт з країни-агресора, Центренерго переводило енергоблоки з дефіцитного антрациту на розповсюджене українське газове вугілля. І перевело. Але фірми з орбіти Коломойського газове вугілля, якого в Україні вистачає, все одно імпортували з Росії.

Щоб гіпотетично оцінити можливий заробіток фірм з орбіти Коломойського на торгівлі російським вугіллям, наведемо такий приклад.

7 грудня 2019 року на митниці оформили дві закупівлі. Вугілля марки Т російської «Сибэнергоуголь» купили Трипільська ТЕС і «Синтез Ойл» з пулу Коломойського. За однаковою ціною – 1957 грн/т. Тільки у вугілля, купленого ТЕС напряму, ця ціна кінцева. А от «Синтез Ойл» у грудні 2019 перепродавала вугілля марки Т на Центренерго за ціною – 2200 грн за тонну (без ПДВ). З націнкою – 243 грн на тонні.

На тих обсягах, які посередники з орбіти олігарха скуповували в РФ і перепродавали Центренерго, така націнка перетворюється на сотні мільйонів гривень. Якщо припустити, що маржа становила хоча б 200 грн, сукупний заробіток – близько 300 мільйонів.

Нагадаємо, з червня 2019 Центренерго очолював Володимир Потапенко. Його призначили туди, коли президентом вже був Володимир Зеленський, а прем’єром лишався Володимир Гройсман. Фондом держмайна, який володіє 78% акцій Центренерго, керував Віталій Трубаров.

Після зміни очільників Кабміну та ФДМ Олексій Гончарук і Дмитро Сенниченко розпочали зміну керівництва Центренерго. Цей процес кілька місяців блокувався у судах. А 29 травня 2020 р. Фонду держмайна вдалося призначити в.о. гендиректора Олександра Корчинського. Він запевняє, що наразі Центренерго використовує вугілля лише державних шахт.