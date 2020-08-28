Економіст виступив за якнайшвидшу приватизацію «Центренерго»



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Економічний експерт Борис Кушнірук вважає, що підприємство треба приватизувати

«Центренерго» потрібно приватизувати якнайшвидше, бо збитки держпідприємства продовжують зростати. Про це заявив економічний експерт Борис Кушнірук в ефірі телеканалу «Україна 24», пише «Politeka».

«Сподіваюся, що це відбудеться як можна раніше, тому що ми бачимо ситуацію, коли це підприємство настільки швидко розкрадається зі зрозумілим пана Коломойського менеджментом, що до моменту, коли постане питання, чи будемо ми його приватизувати, вже буде нічого приватизувати. Потрібно буде, щоб це підприємство просто хтось забрав», – розповів Кушнірук.

На його думку така ситуація з корупційними скандалами на «Центренерго» негативно відбивається на президентському рейтингу Володимира Зеленського Зеленський, тому він також має бути зацікавлений в якомога скорішому пролажу цієї компанії приватному інвестору.

Нагадаємо, що з липня 2019 року «Центренерго» неодноразово звинувачувалось у ЗМІ та експертних колах у схемах із закупівлі вугілля, природного газу в тредерів пов’язаних із олігархом Ігорем Коломойським та продажі електроенергії підприємствам та трейдерам Ігоря Коломойського.

Після цього «Центренерго» почало закуповувати вугілля через близькі до «Привату» компанії і реалізувати все вироблене електрику підприємствам цієї групи за прямими договорами з дисконтом.

Раніше повідомлялося про те, що експерти пояснили, коли і як треба приватизувати «Центренерго».