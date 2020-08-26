Експерти пояснили, коли і як треба приватизувати «Центренерго»



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Герус вважає, що підприємство потрібно продавати разом з сировинною базою – шахтами, які мають запаси вугілля

Продаж «Центренерго» має відуватися в накоротші терміни для припинення схем на держпідприємстві. Задля ефективного продужу має бути створенна інтегрована компанія разом з ресурсними активами – державними шахтами. Про це пише видання ExPro.

Видання повідомляє, що для успіху нової спроби приватизації компанії «Центренерго» була озвучена ідея продати її разом із групою державних шахт. Зокрема, на думку голови енергетичного парламентського комітету Андрія Геруса, підприємство потрібно продавати разом з сировинною базою – шахтами, які мають запаси вугілля.

«Я вважаю, що приватизувати потрібно, але разом з визначеною сировинною базою. Взяти перспективні державні шахти, в яких є запас вугілля і які можуть працювати, і об’єднати їх з «Центренерго», і продати», - зазначив Андрій Герус.

Його думку поділяє також і гендиректор «Центренерго» Олександр Корчинський.

«Ми пропонуємо передати частину шахт «Центренерго» і вибудувати вертикально-інтегровану структуру… Якщо в роботі залишити 15 або 20 із 33 шахт, змусити їх економічно ефективно працювати, така структура буде цілком приваблива (для інвестора – ред.). Якщо хтось прийде без своєї сировини, то йому особливо це буде цікаво», - вважає Корчинський.

Він також повідомив, що на сьогодні Фонд держмайна відпрацьовує юридичні деталі для утворення вертикально інтегрованої компанії. Голова ДДМ Дмитро Сениченко раніше заявляв про намір приватизувати «Центренерго» у другому кварталі 2021 року. Нагадаємо, що з липня 2019 року «Центренерго» неодноразово звинувачувалось у ЗМІ та експертних колах у схемах із закупівлі вугілля, природного газу в тредерів пов’язаних із олігархом Ігорем Коломойським та продажі електроенергії підприємствам та трейдерам Ігоря Коломойського.