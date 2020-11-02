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    Економіка та фінанси

    Частина пенсіонерів не отримає виплату до 65 років: кому це загрожує

    • Розсилка
    Частина пенсіонерів не отримає виплату до 65 років: кому це загрожує

    Нововведення передбачено законом «Про загальнообов'язкове пенсійне страхування»

    В Україні в 2021-му всі українці, які до 60 років не зароблять 18 років стажу, змушені будуть працювати до 65 років.

    Такі вимоги передбачено в законі «Про загальнообов'язкове пенсійне страхування». Поступово вимоги щодо стажу ростимуть – на 12 місяців щорічно до 2028 року, повідомляє «Обозреватель». 

    Хто вийде на пенсію в 65 років:

    • у 2021-му – до 18 років стажу;

    • у 2022-му – до 19 років стажу;

    • у 2023-му – до 20 років стажу;

    • у 2024-му – до 21 року стажу;

    • у 2025-му – до 22 років стажу;

    • у 2026-му – до 23 років стажу;

    • у 2027-му – до 24 років стажу;

    • у 2028-му – до 25 років стажу.

    В Україні у 2021-му на пенсію в 60 років зможуть вийти тільки ті, хто має 28 років стажу. У такий спосіб мінімальна вимога збільшиться ще на 12 місяців. Водночас, щоб докупити рік стажу, доведеться заплатити 31 680 грн (у січні поточного року було 24 937 грн).

    • Щоб вийти на пенсію в 60 років – від 28 років стажу;

    • щоб вийти на пенсію в 63 роки – від 18 до 28 років стажу;

    • щоб вийти в 65 років – від 15 до 18 років.

    Вимоги до стажу
    Вимоги до стажу

    Так, в Україні поетапно підвищується вимога для виходу на пенсію в 60 років. У 2020-му це 27 офіційно відпрацьованих років, а у 2021-му – вже 28 років. У 2028-му межа збільшиться до 35. Що це означає? Наприклад, якщо вам зараз 40 років, у вас уже має бути щонайменше 15 років стажу.

    українці пенсія страхування
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