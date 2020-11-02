Частина пенсіонерів не отримає виплату до 65 років: кому це загрожує
Нововведення передбачено законом «Про загальнообов'язкове пенсійне страхування»
В Україні в 2021-му всі українці, які до 60 років не зароблять 18 років стажу, змушені будуть працювати до 65 років.
Такі вимоги передбачено в законі «Про загальнообов'язкове пенсійне страхування». Поступово вимоги щодо стажу ростимуть – на 12 місяців щорічно до 2028 року, повідомляє «Обозреватель».
Хто вийде на пенсію в 65 років:
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у 2021-му – до 18 років стажу;
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у 2022-му – до 19 років стажу;
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у 2023-му – до 20 років стажу;
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у 2024-му – до 21 року стажу;
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у 2025-му – до 22 років стажу;
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у 2026-му – до 23 років стажу;
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у 2027-му – до 24 років стажу;
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у 2028-му – до 25 років стажу.
В Україні у 2021-му на пенсію в 60 років зможуть вийти тільки ті, хто має 28 років стажу. У такий спосіб мінімальна вимога збільшиться ще на 12 місяців. Водночас, щоб докупити рік стажу, доведеться заплатити 31 680 грн (у січні поточного року було 24 937 грн).
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Щоб вийти на пенсію в 60 років – від 28 років стажу;
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щоб вийти на пенсію в 63 роки – від 18 до 28 років стажу;
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щоб вийти в 65 років – від 15 до 18 років.
Так, в Україні поетапно підвищується вимога для виходу на пенсію в 60 років. У 2020-му це 27 офіційно відпрацьованих років, а у 2021-му – вже 28 років. У 2028-му межа збільшиться до 35. Що це означає? Наприклад, якщо вам зараз 40 років, у вас уже має бути щонайменше 15 років стажу.