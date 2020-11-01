Українці можуть безкоштовно вакцинуватися проти 10 інфекційних захворювань (перелік)

Пацієнт може зробити безкоштовно щеплення у комунальних закладах охорони здоров'я, а також у приватних медзакладах, які підписали договір з НСЗУ

Кожен пацієнт, який вибрав свого сімейного лікаря, терапевта або педіатра, має право на безкоштовну вакцинацію

В Україні безкоштовно можна планово вакцинуватися проти 10 інфекційних захворювань.

Про це повідомляє Національна служба здоров'я України у Facebook.

«Кожен пацієнт, який вибрав свого сімейного лікаря, терапевта або педіатра, має право на безкоштовну вакцинацію, згідно з Національним календарем профілактичних щеплень», – йдеться в повідомленні.

Національна служба здоров'я зазначає, що безкоштовно можна планово вакцинуватися проти 10 інфекційних захворювань:

туберкульозу,

поліомієліту,

дифтерії,

правця,

кашлюку,

кору,

паротиту,

краснухи,

вірусного гепатиту В,

гемофільної інфекції.

«Пацієнт може зробити безкоштовно щеплення згідно з Національним календарем у комунальних закладах охорони здоров'я, які надають первинну медичну допомогу, а також у приватних медичних закладах та у лікарів-ФОП, які підписали договір з НСЗУ. Вакцина БЦЖ робиться немовляті в пологовому будинку. Це також гарантована безкоштовна послуга», – йдеться в повідомленні