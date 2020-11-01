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    Здоров'я

    Українці можуть безкоштовно вакцинуватися проти 10 інфекційних захворювань (перелік)

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    <p>Пацієнт може зробити безкоштовно щеплення&nbsp;у комунальних закладах охорони здоров'я, а також у приватних медзакладах, які підписали договір з НСЗУ</p> - Українці можуть безкоштовно вакцинуватися проти 10 інфекційних захворювань (перелік)

    Пацієнт може зробити безкоштовно щеплення у комунальних закладах охорони здоров'я, а також у приватних медзакладах, які підписали договір з НСЗУ

    Кожен пацієнт, який вибрав свого сімейного лікаря, терапевта або педіатра, має право на безкоштовну вакцинацію

    В Україні безкоштовно можна планово вакцинуватися проти 10 інфекційних захворювань.

    Про це повідомляє Національна служба здоров'я України у Facebook.

    «Кожен пацієнт, який вибрав свого сімейного лікаря, терапевта або педіатра, має право на безкоштовну вакцинацію, згідно з Національним календарем профілактичних щеплень», – йдеться в повідомленні.

    Національна служба здоров'я зазначає, що безкоштовно можна планово вакцинуватися проти 10 інфекційних захворювань:

    • туберкульозу,
    • поліомієліту,
    • дифтерії,
    • правця,
    • кашлюку,
    • кору,
    • паротиту,
    • краснухи,
    • вірусного гепатиту В,
    • гемофільної інфекції.

    «Пацієнт може зробити безкоштовно щеплення згідно з Національним календарем у комунальних закладах охорони здоров'я, які надають первинну медичну допомогу, а також у приватних медичних закладах та у лікарів-ФОП, які підписали договір з НСЗУ. Вакцина БЦЖ робиться немовляті в пологовому будинку. Це також гарантована безкоштовна послуга», – йдеться в повідомленні

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