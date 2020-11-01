Українці можуть безкоштовно вакцинуватися проти 10 інфекційних захворювань (перелік)
Пацієнт може зробити безкоштовно щеплення у комунальних закладах охорони здоров'я, а також у приватних медзакладах, які підписали договір з НСЗУ
Кожен пацієнт, який вибрав свого сімейного лікаря, терапевта або педіатра, має право на безкоштовну вакцинацію
В Україні безкоштовно можна планово вакцинуватися проти 10 інфекційних захворювань.
Про це повідомляє Національна служба здоров'я України у Facebook.
«Кожен пацієнт, який вибрав свого сімейного лікаря, терапевта або педіатра, має право на безкоштовну вакцинацію, згідно з Національним календарем профілактичних щеплень», – йдеться в повідомленні.
Національна служба здоров'я зазначає, що безкоштовно можна планово вакцинуватися проти 10 інфекційних захворювань:
- туберкульозу,
- поліомієліту,
- дифтерії,
- правця,
- кашлюку,
- кору,
- паротиту,
- краснухи,
- вірусного гепатиту В,
- гемофільної інфекції.
«Пацієнт може зробити безкоштовно щеплення згідно з Національним календарем у комунальних закладах охорони здоров'я, які надають первинну медичну допомогу, а також у приватних медичних закладах та у лікарів-ФОП, які підписали договір з НСЗУ. Вакцина БЦЖ робиться немовляті в пологовому будинку. Це також гарантована безкоштовна послуга», – йдеться в повідомленні
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