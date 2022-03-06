Чи можна не оплачувати комунальні послуги під час війни. Пояснення уряду

Під час війни заборонено припиняти надання комунальних послуг у разі їх несплати

Глава Мінрегіонбуду пояснив, як діяти українцям у період війни

Питання сплати за житлово-комунальні послуги має бути врегульоване, виходячи з обставин сьогодення. Люди не повинні нести додатковий фінансовий тягар із оплати комірного. Про це заявив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

«Відтак, Уряд ухвалив рішення заборонити нарахування, стягнення штрафів або пені, інфляційних нарахувань, відсотків річних у разі несвоєчасної або неповної оплати за житлово-комунальні послуги. Також заборонено припиняти надання комунальних послуг у разі їх несплати або оплати не в повному обсязі. Постанову ухвалено, щоб захистити інтереси людей у період воєнного стану і стосується усіх комунальних послуг без винятку», – сказав Чернишов.

Водночас, міністр наголосив, що сплата за послуги є великою підтримкою комунальних служб, які працюють зараз у надскладних обставинах та потребують ресурсів.

Нагадаємо, у мережі ширяться чутки про нібито гарантоване державою анулювання сплат комунальних платежів, банківських кредитів та послуг мобільного зв’язку під час війни з російськими окупантами. Центр протидії дезінформації при РНБО України відповів на них.

Раніше експертка з питань в галузі ЖКГ Христина Ненно зазначила, що не потрібно платити за комуналку, якщо немає такої можливості.

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