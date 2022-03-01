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    Економіка та фінанси

    Чи можна не платити за комуналку під час війни

    Платежі не будуть обкладати пенею - Чи можна не платити за комуналку під час війни
    Платежі не будуть обкладати пенею
    фото: glavcom.ua

    У «Нафтогазі» рекомендують оплачувати компослуги, якщо є можливість

    Журналісти дізналися, що відбувається з комунальними платежами під час воєнного стану і війни та чи буде нарахована пеня за несплату. Наразі Кабмін поки не оголосив жодного офіційного рішення, повідомляє «Сьогодні».

    Тому журналісти вирішили розпитати в експертів про ситуацію з квитанціями за комунальні послуги в Україні.

    Експертка з питань в галузі ЖКГ Христина Ненно зазначила, що не потрібно платити за комуналку, якщо немає такої можливості.

    «Це воєнний стан, все заморожено – пені не буде. Нехай думають, як вижити, допомогти військовим і відбудувати країну», – каже вона.

    У «Нафтогазі» поки не отримали офіційної інформації, проте розуміють ситуацію в країні і рекомендують оплачувати комуналку за можливості.

    Нагадаємо, всі ТЕС забезпечені вугіллям, на складах понад 500 тис. т – ДТЕК.

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    Теги: Кабмін ЖКГ воєнний стан послуги
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    Чи можна не платити за комуналку під час війни