Чи можна не платити за комуналку під час війни

У «Нафтогазі» рекомендують оплачувати компослуги, якщо є можливість

Журналісти дізналися, що відбувається з комунальними платежами під час воєнного стану і війни та чи буде нарахована пеня за несплату. Наразі Кабмін поки не оголосив жодного офіційного рішення, повідомляє «Сьогодні».

Тому журналісти вирішили розпитати в експертів про ситуацію з квитанціями за комунальні послуги в Україні.

Експертка з питань в галузі ЖКГ Христина Ненно зазначила, що не потрібно платити за комуналку, якщо немає такої можливості.

«Це воєнний стан, все заморожено – пені не буде. Нехай думають, як вижити, допомогти військовим і відбудувати країну», – каже вона.

У «Нафтогазі» поки не отримали офіційної інформації, проте розуміють ситуацію в країні і рекомендують оплачувати комуналку за можливості.

Нагадаємо, всі ТЕС забезпечені вугіллям, на складах понад 500 тис. т – ДТЕК.

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