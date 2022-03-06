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    Події в Україні

    Кокарда вам не пасує – генпрокурорка оголосила підозру Іллі Киві

    Киві оголошено про підозру ,але він уже виїхав до Іспанії - Кокарда вам не пасує – генпрокурорка оголосила підозру Іллі Киві
    Киві оголошено про підозру ,але він уже виїхав до Іспанії
    фото з відкритих джерел

    Киву звинувачують у держзраді та публічних закликах до зміни меж території України

    Народному депутату України із фракції ОПЗЖ Іллі Киві, який виїхав до Іспанії ще до початку повномасштабного російського вторгнення, оголошено про підозру. Його звинувачують у держзраді та публічних закликах до зміни меж території України. Відповідну заяву від імені Ірини Венедіктової оприлюднив Офіс генерального прокурора України.

    «Кива Ілля Володимирович, повідомляю вас про підозру. В найближчий час ми оголосимо вас в міжнародний розшук. Потім буде арешт, екстрадиція і справедливий суд. Така ваша доля, іншої не буде.

    На основі зібраних доказів вважаю, що ви своїми діями і висловлюваннями заподіяли колосальну шкоду державі Україна. Ви зробили все від вас залежне, щоб «запросити» в наш дім російського агресора, ви зробили все, щоб кордони нашої держави змінились, ви зробили все, щоб мільйони людей ночували в бомбосховищах, ви зробили все, щоб мільйони українців жили на кордонах сусідніх держав, а багато з них ніколи не повернулись додому, ви зробили все, щоб українські діти більше ніколи не побачили своїх батьків. Все це ви зробили даремно і марно - нічого не вийде ні у вас, ні у ваших кураторів. Але дізнаєтесь ви про це зі ЗМІ в спеціально відведений час для перегляду телевізора, якщо суд вважатиме доводи прокурорів переконливими.

    Ілля Володимирович, це не емоція. Я перелічила факти. Я в своєму праві так вважати на посаді українського прокурора. Як Генеральний прокурор я реалізовую своє право перевести вас у статус підозрюваної особи.

    До речі, кокарда вам не пасує», – ідеться у заяві.

    Раніше стало відомо, що Кива виїхав з України до Іспанії задовго до повномасштабного російського вторгнення. 14 лютого він записав відеозвернення, в якому повідомив, що повертатися не збирається.

    Народний депутат і раніше брав участь в ефірах російських провладних ЗМІ, але дистанційно.

    24 лютого – у день військового нападу Росії на Україну – народний депутат в онлайн-включенні в ефірі російського телебачення заявив, що Україна «поневолена і поставлена на коліна Заходом, просякнута нацизмом, і в неї немає майбутнього», та повідомив, що українському народу «потрібне звільнення».

    Як повідомляв «Главком», співголова фракції «Опозиційна платформа – За життя» Юрій Бойко ініціював процес виключення Іллі Киви з її лав, щоб він «не заважав мирному процесу, який має відбутись в Україні».

    «Провокатори, які намагаються завадити мирному процесу, виключаються із фракції. І ті люди (Кива), які розпалюють ворожнечу, а не здатні до мирного процесу, їм не місце у нашій фракції», – заявив Бойко.

    Також Кива в ефірі пропагандистського телеканалу «Россия-1», в якому звернувся до росіян зі словами «Україні потрібне звільнення і ми розраховуємо на вас».

    Читайте також: Киву виганяють з проросійської ОПЗЖ, «заважає мирному процесу, який має відбутись в Україні»
    Теги: ЗМІ телебачення суд депутат діти Офіс Генерального прокурора арешт екстрадиція Україна речі розшук емоція час звільнення
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    Кокарда вам не пасує – генпрокурорка оголосила підозру Іллі Киві