Парламент Італії дозволив відправити зброю в Україну

Парламент Італії підтримав відправлення зброї до України

Парламент Італії підтримав відправлення зброї в Україну, повідомив прем'єр-міністр Маріо Драгі в інтерв'ю Corriere della Sera.

Драгі визнав, що спочатку вважав ймовірною швидку перемогу Росії, але тепер «немає жодних ознак того, що український народ зможе прийняти російську окупацію».

Він зазначив, що санкції проти РФ необхідні для послаблення агресора, але не можуть зупинити війська в короткостроковій перспективі.

«Рішення про відправку зброї в парламенті ухвалили майже одноголосно. Умови питання зрозумілі: з одного боку є народ, на який напали, з іншого – армія агресора. Який найкращий спосіб допомогти потерпілим? Санкції необхідні для послаблення агресора, але не можуть зупинити війська в короткостроковій перспективі. Для цього нам потрібно безпосередньо допомагати українцям, і це ми робимо. Не зробити цього було б рівносильно тому, щоб сказати їм: здайтеся, прийміть рабство і підкоріться – послання, яке суперечить нашим європейським цінностям солідарності. Натомість ми хочемо дозволити українцям захищатися. Питання зі зброєю є серйозним, і я не недооцінюю його: воно передбачає особистий етичний вибір. Тому рішення не можна приймати легковажно», – сказав він.