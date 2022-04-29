Чи спишуть комунальні борги після війни: пояснення експертів

Загальний рівень заборгованості українців за комуналку за часів війни суттєво збільшиться

Майже одразу після початку повномасштабної війни Кабінет міністрів заборонив відключати споживачів від житлово-комунальних послуг у разі несплати, нараховувати пені та штрафи на цю суму, а також проводити примусове стягнення заборгованостей. При цьому представники влади неодноразово вітали добровільну оплату послуг тими споживачами, які мають відповідну можливість. Однак борги, які мають споживачі за комунальні послуги, їм навряд чи спишуть. За неоплаченими під час війни платіжками, швидше за все, потрібно буде розраховуватися після скасування воєнного стану.

Загальний рівень заборгованості українців за комуналку за часів війни суттєво збільшиться. При цьому ще за підсумками грудня 2021 року українці мали борг за всіма статтями комунальних послуг. Усього за грудень було заплачено лише 71% сум, нарахованих у платіжках.

Сума боргів, за оцінками глави Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, внаслідок війни зросте до 100 млрд грн. У коментарі UBR.ua він зазначив, що хоч держава може ухвалити якесь рішення для зменшення боргового тягаря, це навряд чи буде списання всіх боргів за комуналку. Фактично таке списання може відбутися лише шляхом виділення коштів із держбюджету.

Водночас масова несплата за комунальними платежами може поставити під загрозу можливість надання послуг комунальними підприємствами. Зокрема, теплокомуненерго через борги населення вже давно не мають змоги розрахуватися у повному обсязі з державним НАК «Нафтогазом» та приватними енергозбутовими компаніями.

Як розповідав в інтерв'ю телеканалу «Україна 24» голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, проблему заборгованості держава усвідомлює та намагається вирішити у двох напрямках. По-перше, запобігти подальшому зростанню несплати за комуналку можна завдяки збереженню тарифів на газ та електроенергію на рівні минулого року. Варто зазначити, що тарифи на інші види ЖКП, такі як опалення та гаряче водопостачання, також залежатимуть від того, чи держава зможе зберегти торішній рівень цін на енергетику для теплокомуненерго. Зокрема, про це заявили у Київраді, де ухвалили рішення не змінювати тарифи на гарячу воду до 31 травня, але вказали, що «подальше коригування вартості залежатиме від цін на газ, які встановлюються на рівні держави».

Щодо того, що робити з боргами, які накопичилися, держава поки що не має остаточного розуміння – Гетманцев лише зауважив, що опрацьовується кілька моделей, але прийнята і реалізована має бути одна з них, «хоч би якою непопулярною вона була». Однак Попенко рішення про повне списання боргів не підтримав, вказавши на те, що держава після війни матиме пріоритетні завдання. Втім, на його думку, владі доступні механізми, за допомогою яких можна одночасно вирішити одразу два завдання – і запобігти накопиченню нових заборгованостей, і забезпечити поступове рятування від попередніх.

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