В Україні стали менше виробляти яєць: що буде з цінами

Виробники продають яйця навіть нижче собівартості – хоча за рік ціна зросла на третину

В Україні зменшилась кількість яєць – за даними Держстату, за рік виробництво впало на 15%. А от їхня вартість лише зростає. Що далі буде з цінами на яйця, повідомив сайт «Сьогодні».

Що з цінами на яйця і чому

Ціни б’ють торішній рекорд – яйця подорожчали на третину. Наразі правлять 26 грн за десяток несортованих, і до 46 грн за десять упакованих яєць, залежно від ваги та свіжості. Хоча традиційно влітку вони мали б дешевшати.

Майже всі яйця в Україні виробляють великі агрохолдинги. І лише 2% ринку займає продукція невеликих виробників. Фермерські яйця зазвичай дорожчі, бо курей менше, і в них більш комфортні умови утримання.

Від торік обсяги продажів у фермера Руслана Вапельника впали втричі. Через локдауни люди менше купують – довелось зменшити кількість птиці.

«Щоб рентабельно було і було можна розвиватися – щонайменше 40-42 гривн. Я яйце продаю 35 грн за десяток. Це фермерське нормальне яйце. А бабуся приходить і говорить: а що ж таке дороге яйце?», – каже фермер.

Тоді як українцям ціни на яйця б’ють по кишені, на великих виробництвах кажуть: продають нижче собівартості. Бо через карантин експорт зменшився. Як відкриють кордони – обсяги виробництва зростуть, ціни можуть упасти.

«Це не менше 30 грн/десяток, а відпускна ціна наша на сьогодні – 26 грн/десяток. Якщо в нас піде експорт, тоді птахофабрики зможуть відновити виробництво», – каже радник голови наглядової ради холдингу з виробництва яєць Юрій Кравченко.

Наразі виробники ще чекають нового врожаю кукурудзи. Це – один з основних кормів, який впливатиме на вартість.

«Якщо хороший врожай зернових в Україні, це дасть можливість не сильно рости ціні на

світовому ринку і на внутрішньому на кукурудзу. Значить, я думаю, що максимальне зростання яйця буде десь на рівні 15-18% за рік», – пояснює виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Як яйця стали «золотими»

В Україні протягом року раз по раз злітали ціни на основні продукти. Лише у квітні подорожчали яйця (майже вдвічі за два місяці), м’ясо, молоко, борошно і цукор. Олія підскочила аж до 60 грн, хоча Україна є її потужним виробником – забезпечує половину світового експорту.

Фахівці називали такі причини зростання цін – як світові, так і внутрішньоукраїнські:

неврожай соняшника;

коронавірусна криза;

підвищення мінімальної зарплати;

підвищення тарифів.

Відтоді ціни на продукти продовжують зростати.

Нагадаємо, у Херсонській області помітно знизилась вартість кавунів. Все через те, що урожай ягід просто «смажиться» під сонцем на полях.

Як повідомлялося, в Україні очікується сезонне подорожчання ряду продуктів харчування. Зокрема зростуть ціни на яйця, молочку, м’ясо і соняшникову олію.