Стало відомо, який дохід отримала «Розетка» у пандемічному 2020 році

Інтернет-магазин «Розетка» з’явився на українському ринку онлайн-рітейлу у 2005 році

Компанія посіла 46 місце у рейтингу найдохідніших українських компаній

Чистий дохід ТОВ «Розетка. УА» за підсумками 2020 року склав 18 млрд грн. Такі висновки оприлюднив сервіс YouControl у дослідженні «ТОП-1000 найбільших компаній України за доходами у 2020 році».

Такий рівень доходності забезпечив маркетплейсу 46 місце в ТОПі.

Інтернет-магазин «Розетка» з’явився на українському ринку онлайн-рітейлу у 2005 році. Пізніше компанія поступово перетворилася у повноцінний маркетплейс, пропонуючи для своїх партнерів повний набір послуг – від зберігання товару на своєму складі до доставки та гарантійного обслуговування.

За даними Retailers, у 2020 році, внаслідок карантину, ринок онлайн-рітейлу в Україні продемонстрував суттєве зростання. Значно збільшилася роль маркетплейсів в онлайн-просторі. Найчастіше для здійснення покупок в інтернеті українці користувалися платформами Rozetka, OLX та Prom.ua.

Нагадаємо, за підсумками 2020 року «Розетка» посіла третє місце у рейтингу ТОП-100 найдорожчих брендів України. Вартість бренду оцінили у $311 млн.

Зазначимо, більшість найдохідніших компаній зі списку ТОП-1000 належать до галузей, яким характерний сировинний характер та низька додана вартість.

За даними експертів сервісу, найбільш дохідними в Україні є «старі» бізнеси, що мають більш ніж десятирічний досвід роботи на ринку. За чистим доходом у першій п’ятірці лідерів – мережа супермаркетів «АТБ» (123,9 млрд грн), НАК «Нафтогаз України (121,1 млрд грн), Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча (77,2), «Укрзалізниця» (74,5 млрд грн), компанія «Кернел» (67,4 млрд грн).

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