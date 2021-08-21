  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Стало відомо, який дохід отримала «Розетка» у пандемічному 2020 році

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Інтернет-магазин &laquo;Розетка&raquo; з&rsquo;явився на українському ринку онлайн-рітейлу у 2005 році - Стало відомо, який дохід отримала «Розетка» у пандемічному 2020 році
    Інтернет-магазин «Розетка» з’явився на українському ринку онлайн-рітейлу у 2005 році
    Фото з відкритих джерел

    Компанія посіла 46 місце у рейтингу найдохідніших українських компаній

    Чистий дохід ТОВ «Розетка. УА» за підсумками 2020 року склав 18 млрд грн. Такі висновки оприлюднив сервіс YouControl у дослідженні «ТОП-1000 найбільших компаній України за доходами у 2020 році».

    Такий рівень доходності забезпечив маркетплейсу 46 місце в ТОПі.

    Інтернет-магазин «Розетка» з’явився на українському ринку онлайн-рітейлу у 2005 році. Пізніше компанія поступово перетворилася у повноцінний маркетплейс, пропонуючи для своїх партнерів повний набір послуг – від зберігання товару на своєму складі до доставки та гарантійного обслуговування.

    За даними Retailers, у 2020 році, внаслідок карантину, ринок онлайн-рітейлу в Україні продемонстрував суттєве зростання. Значно збільшилася роль маркетплейсів в онлайн-просторі. Найчастіше для здійснення покупок в інтернеті українці користувалися платформами Rozetka, OLX та Prom.ua.

    Нагадаємо, за підсумками 2020 року «Розетка» посіла третє місце у рейтингу ТОП-100 найдорожчих брендів України. Вартість бренду оцінили у $311 млн.

    Зазначимо, більшість найдохідніших компаній зі списку ТОП-1000 належать до галузей, яким характерний сировинний характер та низька додана вартість.

    За даними експертів сервісу, найбільш дохідними в Україні є «старі» бізнеси, що мають більш ніж десятирічний досвід роботи на ринку. За чистим доходом у першій п’ятірці лідерів – мережа супермаркетів «АТБ» (123,9 млрд грн), НАК «Нафтогаз України (121,1 млрд грн), Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча (77,2), «Укрзалізниця» (74,5 млрд грн), компанія «Кернел» (67,4 млрд грн).

    Читайте також:
    Теги: економіка бізнес ринок українці
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Стало відомо, який дохід отримала «Розетка» у пандемічному 2020 році