Чому в Україні жалюгідні пенсії? У «Слузі народу» назвали винних

Гетьманцев: «Податкова не бачить більше 5 млн працездатного населення»

Через те, що платоспроможні українці ухиляються від сплати податків, Україна має найбільшу в Європі тіньову економіку, найменший бюджет, а пенсіонери жалюгідні виплати. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» озвучив Данило Гетманцев, голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп фракції «Слуга народу».

«У нас взагалі в Україні однією з основних проблем є проблема неякісного, неправильного перерозподілу ВВП. От кожного дня ми стоїмо в пробках, і в них разом з нами стоять дуже непогані машини, і «євроблях» майже нема і «жигулі» рідкість. Тобто в одному місці дохід накопичується, і ті хто накопичує дохід, вважають, що недоцільно ділитися цим доходом з лікарями, вчителями, пенсіонерами. Чому у нас жалюгідні пенсії? Тому що бюджет найменший в Європі, бо у нас найбільша в Європі тіньова економіка», – зазначив нардеп.

Гетманцев бідкається, що в нашій країні вчителі, медики, пенсіонери змушені виживати, бо платоспроможні верстви населення ухиляються від сплати податків.

«Просто внаслідок 29 років популізму склалися абсолютно неадекватні процеси перерозподілу ВВП через оподаткування. У нас 9 млн працівників, з яких 4 млн сплачують ЄСВ з мінімалки, утримують 11,3 млн пенсіонерів. Податкова 10 років не бачить більше 5 млн працездатного населення. Тобто за даними податкової вони взагалі не отримують доходи. І при цьому всьому у нас затори у великих містах щоранку із дуже недешевих автомобілів. Це, погодьтеся, свідчить про рівень добробуту частини населення? А інша частина – медики, вчителі, пенсіонери, поліцейські – поставлені на межу виживання… Чому так відбувається? Тому що внаслідок тіньової економіки національного доходу перерозподіл не працює як слід. Ті, хто одержує дохід, відмовляються від сплати чесної долі доходу на утримання соціальної сфери, доріг, оборони… Без прийняття непопулярних, але дуже потрібних рішень у нашої країни майбутнього нема», – зауважив Гетманцев.