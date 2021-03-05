У «Слузі народу» відмовляються йти на подальші компроміси з «євробляхерами»

«Будь-які подальші перемовини і поступки є несправедливими стосовно тих, хто сплачує податки за автомобілі»

Парламентська монобільшість більше вбачає потреби йти на компроміси з власниками нерозмитнених авто з Європи. Депутати зі «Слуги народу» вважають, що «євробляхери» мають скористатися останнім шансом, який дає їм влада. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив Данило Гетманцев, голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп фракції «Слуга народу».

«Треба востаннє дати людям, які ввезли на 1 січня 2021 року автомобілі в Україну, їх оформити і більше до цього питання не повертатися взагалі. Більше того, після завершення терміну для пільгового розмитнення ввести жорсткі штрафи і почати штрафувати одразу наступного дня тих, хто не розмитнився. Я, до речі, особливо не вірю, що буде багато хто розмитнюватись, але ми вже повинні дати таке право останньої надії», – зазначив нардеп.

Гетманцев зазначає, що будь-які подальші перемовини в питані відтермінування розмитнення «євроблях» просто не справедливі стосовно тих, хто сумлінно платить податки. «Я був противником будь-яких додаткових рішень з цього питання і вважав, що воно вже вирішене до нас. Будь-які подальші перемовини і поступки є несправедливими стосовно тих, хто сплачує податки за автомобілі. Але все ж робоча група була створена в комітеті, дуже важко працювала декілька місяців, відбувалися дуже складні консультації і врешті-решт пристали на важкий компроміс, поглиблення якого є неможливим», – наголосив парламентар.

За словами Гетманцева, лобісти «євробляхерів» у Верховній Раді просто захищають свої бізнес-інтереси. Вони навіть готові скасувати екологічні стандарти, аби дати можливість українцям завозити вживані автомобілі.

«У Раді залишаються лобісти цієї організації «євробляхерів», які хочуть до другого читання протягнути те, що їм треба. А треба їм продовжити свій бізнес зі звезення на територію України вживаних авто з Європи без сплати податків. Бізнесом це можна тільки умовно назвати, але вони на цьому заробляють шалені гроші. Власне, звідси і політика, і всі ці акції. Але лобісти хочуть, аби ми дали зараз можливість завести ще мільйон автомобілів, бо це начебто дуже необхідно людям. Ще вони хочуть скасувати екологічні стандарти. Бідним людям потрібні автомобілі, що списані в Європі, щоб їздити, а дихати їм не потрібно. Я ж категорично проти перегляду будь-яких екологічних стандартів. Вони хочуть, щоб ми дали можливість (і це в цьому законопроєкті є, але ми домовилися прибрати до другого читання) пільгового розмитнення для автобусів, вантажних автомобілів, мотоциклів. Тобто вони розширюють лінійку своїх товарів, які завозять на територію України і вимагають від нас підтримати цей «прекрасний» бізнес», – іронізує Гетманцев.

Нагадаємо, Верховна Рада 18 лютого схвалила за основу новий закон про розмитнення «євроблях». Йдеться про автомобілі, які ввезені фізичними особами на митну територію України в період до 31 грудня 2020 року й перебувають у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту. Отже він охоплює всі ввезені до початку 2021 року «євробляхи». Водночас розмитнити можна лише автомобіль однієї категорії на одну людину (один легковий, один вантажний, один причіп). Авто має відповідати екологічним стандартам не менше «Євро2». Документ пропонує протягом 180 днів із моменту набрання ним чинності розмитнювати автомобілі за такою формулою: ставка = ставка базова + Vе + Fе. У цій формулі ставка базова – ставка податку в євро за штуку транспортного засобу, що визначається виходячи з кількості років, що минула з року виготовлення авто, до року визначення ставки податку. Vе – ставка податку в євро за штуку транспортного засобу. Вона визначається множенням об’єму циліндрів двигуна внутрішнього згоряння в куб.











