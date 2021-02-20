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    Українцям влітку перерахують пенсії: хто отримає на 850 грн більше

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    Українцям влітку перерахують пенсії: хто отримає на 850 грн більше

    Перерахунок пенсій запланований бюджетом Пенсійного фонду

    В Україні з 1 липня мінімальну пенсію збільшать на 85 грн – з 1769 до 1854 грн. Водночас максимальна пенсія збільшиться відразу на 850 грн – до 18 540 грн.

    Відповідний перерахунок затверджено в бюджеті Пенсійного фонду. Усього перерахунок відбудеться в п'ять етапів. У липні він буде пов'язаний із підвищенням прожиткового мінімуму. До того ж збільшаться і надбавки за понаднормовий стаж (вони становлять 1% від мінімальної пенсії за кожний рік).

    Відповідно до закону, українські пенсіонери повинні отримувати виплату, розмір якої не менший за прожитковий мінімум. Разом із ростом останнього показника перерахують і виплати. Також варто зазначити, що реальний прожитковий мінімум в Україні значно вищий.

    Як ідеться в даних Мінсоцу, навіть з урахуванням застарілої методики розрахунку, прожитковий мінімум має бути майже удвічі вищим, ніж чинний. Мінімальна пенсія встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для непрацездатних.

    Додамо, що у бюджет країни закладають застарілі цифри. Якщо реальний прожитковий мінімум на пенсіонера становить 3370 грн, то в бюджеті – всього лише 1769 грн. Усі пенсіонери, які отримують пенсію, нижчу за реальний прожитковий мінімум, перебувають за межею бідності.

    Як раніше повідомляkjcm, в Україні з 1 березня повинні провести плановий перерахунок (індексацію) пенсій. Орієнтовно кожен українець може отримати на 11% більше розрахункового розміру виплати.

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    Джерело: Обозреватель

    Теги: пенсіонери економіка Пенсійний фонд пенсія
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