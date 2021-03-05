Кабмін відновив податкові перевірки, що були зупинені на час карантину
Карантин продовжується, але перевірки бізнесу відновили
Гетманцев: Звісно, це погано, коли нема перевірок досить тривалий час…
Попри карантинні обмеження, які досі діють в Україні, Кабмін дозволив податкові перевірки бізнесу. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів Данило Гетманцев, голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп фракції «Слуга Народу».
«Звісно, це погано, коли нема перевірок досить тривалий час, але зараз Кабмін вже їх дозволив, хоча карантин триває. До того ж, не всі перевірки забороняли: наприклад, щодо підакцизних товарів і відшкодування ПДВ вони тривали. А от ті, що стосуються великих підприємств, уряд, нарешті, дозволив, і це абсолютно правильне рішення», – вважає Гетманцев.
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в цілому поправки до Податкового кодексу (законопроєкт №3761) та зміни до Митного кодексу (№3762), необхідні для імплементації закону про підтримку великих інвестпроектів («закон про інвестнянь»).
Законопроєкт із поправками до Податкового кодексу пропонує звільнення від оподаткування ПДВ операцій із імпорту товарів, які ввозяться інвесторами зі значними інвестиціями за переліком і обсягами, які визначає Кабінет міністрів.
Пільгові умови для таких проєктів встановлюються на термін 15 років.
Закон про держпідтримку інвестицій пропонує звільнення від сплати окремих податків для проєктів із інвестиціями від 20 млн. євро. Сума підтримки держави може становити до 30% суми інвестицій. Інвестор може отримати особливі умови при забезпеченні щонайменше 80 нових робочих місць. Рівень зарплати співробітників має бути на 15% вище середньої за обраним видом діяльності у регіоні інвестування.
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