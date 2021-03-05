Кабмін відновив податкові перевірки, що були зупинені на час карантину

Гетманцев: Звісно, це погано, коли нема перевірок досить тривалий час…

Попри карантинні обмеження, які досі діють в Україні, Кабмін дозволив податкові перевірки бізнесу. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів Данило Гетманцев, голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп фракції «Слуга Народу».

«Звісно, це погано, коли нема перевірок досить тривалий час, але зараз Кабмін вже їх дозволив, хоча карантин триває. До того ж, не всі перевірки забороняли: наприклад, щодо підакцизних товарів і відшкодування ПДВ вони тривали. А от ті, що стосуються великих підприємств, уряд, нарешті, дозволив, і це абсолютно правильне рішення», – вважає Гетманцев.