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    Економіка та фінанси

    Пенсії можуть скоротитися в 1,5 рази: коли очікувати погіршення ситуації з виплатами

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    Пенсії можуть скоротитися в 1,5 рази: коли очікувати погіршення ситуації з виплатами

    Пенсії українців можуть зменшитися через посилення демографічної кризи

    В Україні без введення обов'язкових накопичувальних пенсій (існуватимуть паралельно з чинними) розмір пенсій скоротиться в півтора раза з 18 до 28,7% від зарплати вже у 2055 році.

    Про це на Пенсійному форумі заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна. Виступ транслювався на офіційній сторінці відомства в Facebook.

    «Таким показникам є пояснення: внески сплачують 13,2 млн найманих працівників, а пенсії отримують 11,2 млн пенсіонерів», – зазначила Лазебна. За її словами, детінізація ринку праці і зарплат не відбулася, так Пенсійний фонд не наповнився засобами, щоб підвищити пенсії.

    При цьому, на думку глави Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Тимура Хромаєва, розмір пенсій до 2030 року скоротиться в 1,5 раза через посилення демографічної кризи.

    «Ніхто не може гарантувати, що пенсія першого рівня (чинна виплата. – Ред.) через демографію не буде зменшуватись. Тому що вона залежить від того, скільки громадян, які працюють, відраховують на пенсії, на покриття витрат пенсіонерів. А кількість пенсіонерів у нас зростає, тому пенсія першого рівня буде зменшуватися», – заявив фінансист.

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    Теги: Пенсійний фонд пенсія Марина Лазебна
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