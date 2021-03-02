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    Економіка та фінанси

    Збільшені пенсії отримають не всі: міністр розкрила деталі, хто залишиться без надбавок

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    Міністр соціальної політики Марина Лазебная - Збільшені пенсії отримають не всі: міністр розкрила деталі, хто залишиться без надбавок
    Міністр соціальної політики Марина Лазебная

    Проіндексовані пенсії почнуть виплачувати з 4 березня

    Українці з 4 березня почнуть отримувати перераховані пенсії. З 11,1 млн осіб доплати отримають усього 8 млн пенсіонерів. Середній розмір підвищення становитиме близько 300 грн.

    Про це в ефірі телеканалу «Інтер» заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна. Виступ глави відомства опублікували на офіційній сторінці каналу в YouTube. Вона нагадала, що ще кілька років тому дату індексації пенсії із закону прибрали. Кабмін Дениса Шмигаля ухвалив законопроєкт, який поверне обов'язковий перерахунок виплат із 1 березня.

    «Кабмін ухвалив рішення з 1 березня цього року провести індексацію пенсій. З 4 березня, коли починається період виплат, 8 млн пенсіонерів отримають збільшені пенсії. Середній розмір підвищення – близько 300 грн. Але не може бути збільшення менш ніж на 100 грн. Якщо у жінки є 30 років стажу, а в чоловіка – 35 років, то у них не може бути пенсія нижча за 2200 грн», – розповіла Лазебна.

    Також глава Мінсоцполітики нагадала, що підвищення для пенсіонерів, які досягли віку 75 років, перенесли на три місяці – на жовтень 2021-го. Таке рішення ухвалили у зв'язку з браком бюджетних коштів.

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    Джерело: Обозреватель

    Теги: пенсійна система пенсія Марина Лазебна стаж
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