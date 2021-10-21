Ціна біткоїна сягнула історичного максимуму: чи варто зараз купувати криптовалюту

Біткоїн, як і всі криптовалюти, схильний до різких коливань у ціні

Частина експертів вважає, що зараз на ринку «сформувалася сприятлива ситуація для цифрових активів»

У середу, 20 жовтня, вартість біткоїна встановила абсолютний рекорд, однак не всі експерти радять потенційним інвесторам зараз вкладатися у криптовалюту. Про це пише CNBC.

«Зазвичай, коли ціна активу – найвища за всю його історію, це найгірший момент, щоб його купувати. Я думаю, краще трохи почекати й подивитися, як все буде розвиватися, ніж купувати біткоїн за рекордною ціною», – вважає Анджалі Джарівала, засновник Fit Advisors.

У цьому випадку обережність виправдовується волатильністю біткоїна, пояснює Джарівала. Як і всі криптовалюти, він схильний до різких коливань у ціні.

Натомість Айворі Джонсон, засновник Delancey Wealth Management, вважає, що зараз гарний час, аби інвестувати у криптовалюту.

На його думку, зацікавленість у новому ф’ючерсному біткоїн-ETF «свідчить, що застосування біткоїна розширюватиметься й надалі». Він прогнозує, що зі збільшенням людей, що бажають вкластися у біткоїн, його ціна зростатиме експоненційно.

«Процес купівлі біткоїна стає простішим, завдяки інституційним продуктам, а інвестори стають впевненіші, адже тепер він отримає повноцінне державне регулювання. Тож дуже ймовірно, що попит лише збільшуватиметься», – коментує Джонсон.

За його словами, зараз на ринку «сформувалася сприятлива ситуація для цифрових активів», адже прихильники біткоїна вважають його захистом від інфляції, яка викликає все більше тривоги серед інвесторів.

Джарівала нагадує, що волатильний та спекулятивний характер криптовалют робить їх ризикованою інвестицією. Завжди існує ймовірність, що ви втратите всі вкладені кошти.

Але, якщо ви все ж зацікавлені, Джарівала рекомендує стратегію «купити й тримати». Цей підхід орієнтований на довгострокове інвестування, замість короткострокової спекуляції.

Також експерт рекомендує інвестувати лише ті кошти, які ви готові втратити. Це дозволить легше пережити величезні стрибки в ціні біткоїна.

«Одна річ, в якій можна бути впевненим, коли йдеться про біткоїн, та про криптовалюти загалом – вони завжди будуть волатильні», – резюмує Джарівала.

Як відомо, біткоїн, найбільша криптовалюта за капіталізацією, пробив свій історичний максимум 20 жовтня, й сягнув $67 276. До цього максимальна вартість BTC була зафіксована у квітні 2021 року — $64 804.

Це сталося на другий день після того, як у США почав торгуватися перший біржовий фонд ETF, заснований на біткоїн-ф'ючерсах Чиказької товарної біржі (CME Group).

Нагадаємо, Україна посіла перше місце в рейтингу країн, з найбільшою кількістю власників криптовалюти.

Джерело: minfin