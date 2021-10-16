Світ на межі нової фінансової кризи: банк Англії назвав винних

Банк Англії заявив про загрозу від криптовалюти

Світ може зіткнутися з новою фінансовою кризою, порівнянною з обвалом світової економки в 2007-2008 роках, вважає заступник керівника Банку Англії Джон Канліфф. Про це повідомляє CNBC.

Причиною кризи, на його думку, стане стрімке зростання криптовалютного ринку, який всього за п’ять років збільшився з $16 млрд до $ 2,3 трлн. Схожими темпами, як зазначив заступник голови британського центробанку, розростався іпотечний ринок США, який досяг до 2008 року $ 1,2 трлн.

«Коли щось у фінансовій системі зростає дуже швидко, причому зростає в практично нерегульованому просторі, органам фінансової стабільності варто прокинутися і звернути на це увагу», – заявив Канліфф.

Він нагадав, що більшість криптовалют «не мають реальної цінності» і уразливі до серйозних коригувань на ринку. Так, за останні п’ять років курс біткоїна падав на 10% за день майже 30 раз, нагадав експерт.

Канліфф визнав, що поки ризики від зростання цифрових валют невеликі, а криптотехнології можуть навіть принести «радикальні поліпшення» в сфері фінансових послуг. Однак чим більше криптовалюта буде «інтегруватися в традиційний фінансовий сектор», тим сильніше вона зможе дестабілізувати світові економіки, зазначив заступник голови британського регулятора.

Багато регуляторів по всьому світу почали розробляти інструменти для управління зростанням криптоактивів, однак, за словами Канліффа, ця робота повинна бути виконана в терміновому порядку.

«Хоча криптофінанси працюють по-новому, добре продумані стандарти і регулювання можуть і повинні дозволити управляти ризиками в світі криптовалют так само, як вони управляються в світі традиційних фінансів», – додав він.

Нагадаємо, 11 жовтня, вартість біткоїну досягла рекордної з травня позначки. Криптовалюта коштує 57 тис. дол.

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