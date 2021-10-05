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    Зеленський наклав вето на «закон про біткоїн»

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    Володимир Зеленський наклав вето на &laquo;закон про біткоїн&raquo; - Зеленський наклав вето на «закон про біткоїн»
    Володимир Зеленський наклав вето на «закон про біткоїн»
    Фото: Офіс президента

    Глава держави повернув до парламенту закон про віртуальні активи зі своїми пропозиціями

    Президент України Володимир Зеленський повернув до Верховної Ради зі своїми пропозиціями Закон «Про віртуальні активи» (законопроєкт № 3637), який народні депутати ухвалили 8 вересня 2021 року. Про це повідомляє пресслужбаОфісу президента.

    Цей документ визначає засади державного регулювання обігу віртуальних активів. Так, згідно із законом, регулювання ринку віртуальних активів здійснюється різними державними органами залежно від виду таких активів, зокрема й шляхом створення нового органу центральної виконавчої влади.

    Створення нового органу, як передбачено цим законом, потребуватиме значних видатків з державного бюджету.

    Тож Володимир Зеленський пропонує віднести регулювання обігу віртуальних активів до компетенції Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

    Нагадаємо, Рада 8 вересня схвалила у другому читанні закон №3637 про віртуальні активи, який передбачає легалізацію криптовалюти в Україні.

    На початку вересня стало відомо, що в Україні обіг криптовалюти становить 1 млрд грн на добу.

    Раніше стало відомо, що неконтрольоване розповсюдження віртуальних активів несе ризик заміщення національної валюти та виникнення паралельного грошового обігу.

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    Теги: закон Володимир Зеленський Біткоїн президент
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    Зеленський наклав вето на «закон про біткоїн»