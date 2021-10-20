Вартість біткоїна встановила абсолютний рекорд

За сьогодні вартість біткоїна піднялася на 7,3%

Курс біткоїна сьогодні, 20 жовтня, перевищив позначку $66 тисяч, що є новим історичним максимумом. Про це свідчать дані CoinDesk.

Так, у середу біткоїн торгувався на позначці $66,6 тисяч, за сьогодні його вартість піднялася на 7,3%.

Графіка: coindesk.com

Минулий рекорд був встановлений у квітні цього року – $64 888 за монету. Після падіння у травні цього року на тлі дій китайської влади та відмови Tesla продавати авто за біткоїн курс криптовалюти пережив найзначніше падіння.

Нинішнє зростання обумовлене з виходом індексного фонду ProShares Bitcoin Strategy на Нью-Йоркську біржу. Цей фонд пов'язаний з біткоїном і буде інвестувати в криптовалютні ф'ючерси.

Нагадаємо, Україна посіла перше місце в рейтингу країн, з найбільшою кількістю власників криптовалюти.