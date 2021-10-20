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    Вартість біткоїна встановила абсолютний рекорд

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    Курс біткоїна сьогодні перевищив позначку $66 тисяч - Вартість біткоїна встановила абсолютний рекорд
    Курс біткоїна сьогодні перевищив позначку $66 тисяч
    фото: xbt

    За сьогодні вартість біткоїна піднялася на 7,3%

    Курс біткоїна сьогодні, 20 жовтня, перевищив позначку $66 тисяч, що є новим історичним максимумом. Про це свідчать дані CoinDesk.

    Так, у середу біткоїн торгувався на позначці $66,6 тисяч, за сьогодні його вартість піднялася на 7,3%.

    Графіка: coindesk.com
    Графіка: coindesk.com

    Минулий рекорд був встановлений у квітні цього року – $64 888 за монету. Після падіння у травні цього року на тлі дій китайської влади та відмови Tesla продавати авто за біткоїн курс криптовалюти пережив найзначніше падіння.

    Нинішнє зростання обумовлене з виходом індексного фонду ProShares Bitcoin Strategy на Нью-Йоркську біржу. Цей фонд пов'язаний з біткоїном і буде інвестувати в криптовалютні ф'ючерси.

    Нагадаємо, Україна посіла перше місце в рейтингу країн, з найбільшою кількістю власників криптовалюти.

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    Теги: курс валют валютні операції гроші Біткоїн
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    Вартість біткоїна встановила абсолютний рекорд