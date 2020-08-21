Ціна на нафту вперше за два тижні впала нижче 44 доларів



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Ціна ф'ючерсу на нафту марки Brent сьогодні впала до $43,93 за барель

Вартість нафти вже більше двох тижнів тримається в районі 45 доларів за барель, але сьогодні впала нижче за 44

Вартість нафти впала нижче за 44 долари за барель вперше з 5 серпня.

Про це свідчать дані торгів.

Так, у п'ятницю, 21 серпня, ціна ф'ючерсу на нафту марки Brent з поставкою в жовтні на лондонській біржі ICE впала до $43,93 за барель, але пізніше трохи піднялася – до $44,25.

WTI торгується на рівні $42,15 за барель (-1,54%)

Минулого тижня повідомлялося, що ціни на нафту почали знижуватися після заяви ОПЕК.

5 серпня ціни на нафту спочатку піднялися вище за 45, а пізніше і 46 доларів за барель. З тих пір вартість тримається на цьому рівні.

Згодом повідомлялося 11 серпня, що нафта почала дорожчати на тлі очікування масштабного стимулювання економіки США.