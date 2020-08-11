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    Економіка та фінанси

    Нафта почала дорожчати на тлі очікування масштабного стимулювання економіки США

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    Зазначається, що на ціни впливає відновлення попиту і перезапуск економік Азії. - Нафта почала дорожчати на тлі очікування масштабного стимулювання економіки США
    Зазначається, що на ціни впливає відновлення попиту і перезапуск економік Азії.

    Нафта марки Brent подорожчала на 0,24% до $45,10 за барель, нафта WTI зросла на 0,55% до $42,17 за барель

    Нафта у вівторок, 11 серпня, дорожчає в очікуванні масштабного пакету стимулювання економіки США. Про це повідомляє агентство Reuters.

    Зазначається, що на ціни впливає відновлення попиту і перезапуск економік Азії.

    Нафта марки Brent подорожчала на 0,24% до $45,10 за барель, нафта WTI зросла на 0,55% до $42,17 за барель.

    Ціни почали зростати після того, як президент США Дональд Трамп написав у Твіттері, що високопоставлені демократи Конгресу хочуть зустрітися з ним для обговорення економічної допомоги. Переговори між демократами і адміністрацією Трампа зірвалися минулого тижня.

    «Американські законодавці продовжили переговори з міністром фінансів Стівеном Мнучином з приводу масштабного економічного пакету заходів щодо боротьби з вірусом, заявивши, що є області, де можливий компроміс і може бути досягнута чесна угода. Настрої також підвищили коментарі Saudi Aramco про поліпшення попиту», - відзначають в ANZ.

    У Китаї дефляція цін виробників у липні сповільнилася завдяки зростанню світових цін на нафту, а також повернення промислової активності до докризового рівня. Це стало черговою ознакою відновлення у другій за величиною економіці світу.

    Зазначимо, за даними НБУ, в липні 2020 року ситуація на світових товарних та фінансових ринках поліпшувалася на тлі подальшого зняття карантинних обмежень в ряді країн.

    Як повідомлялося на початку серпня, ціни на нафту знизилися через побоювання зменшення попиту на тлі зростання захворювань коронавірусом.

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