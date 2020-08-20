Саудівська Аравія допускає продовження угоди ОПЕК+



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У липні угоду ОПЕК+ було виконано на 95%

Країни ОПЕК+ повинні до кінця вересня компенсувати відставання у графіку.

Саудівська Аравія допускає можливість продовження угоди Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК+) після 2022 року. Зараз деякі країни відстають від графіка за скорочення видобутку нафти.

Про це заявив міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдель Азіз бен Сальман.

За його словами, країни ОПЕК+ повинні до кінця вересня компенсувати відставання у графіку.

«Це важливо, що ми приступили до реалізації узгодженого графіка компенсації відсутнього скорочення видобутку. Але ми повинні залишити цей механізм в минулому і завершити всі плани щодо компенсації до кінця вересня», – заявив він.

Наголошується, що в липні угоду ОПЕК+ було виконано на 95%. При цьому низка країн лише частково виконала свої умови – Габон (3%), Конго (54%), Екваторіальна Гвінея (66%), Ірак і Нігерія (на 85% обидві).

Раніше Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) заявила в щомісячному звіті, що світовий попит на нафту впаде на 9,06 млн барелів на добу до 90,63 млн барелів на добу, що більше, ніж зниження на 8,95 млн барелів на добу, очікуване місяць тому.

ОПЕК очікує, що в 2021 році світовий попит на нафту виросте на 7,00 мільйона барелів на добу до 97,63 мільйона барелів на добу.