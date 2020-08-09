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    У світі

    Екологічна катастрофа: біля острова Маврикій з танкера вилились тонни палива

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    <p>Влада оголосила надзвичайну ситуацію через аварію судна&nbsp;MV Wakashio</p> - Екологічна катастрофа: біля острова Маврикій з танкера вилились тонни палива

    Влада оголосила надзвичайну ситуацію через аварію судна MV Wakashio

    Прем'єр-міністр Маврикію заявив, що в країни немає можливостей й досвіду, щоб підняти судно з мілини

    Біля берегів Маврикію в Індійському океані на мілину сіло судно MV Wakashio, тонни палива вилилися у воду, країна оголосила надзвичайну ситуацію.

    Як повідомляє BBC, екіпаж з судна евакуювали.

    Прем'єр-міністр Маврикію Правінд Джагнот заявив, що в країни немає можливостей й досвіду, щоб підняти судно з мілини.

    Країна звернулася за допомогою до Франції, яка, своєю чергою, вже пообіцяла підтримку.

    «Франція тут. Разом з народом Маврикію. Ви можете розраховувати на нашу підтримку, дорогий Джагнот», — зазначив президент Франції Еммануель Макрон.

    Посольство Франції в Маврикію окремо заявило, що військовий літак з найближчого французького острова Реюньйона доправить Маврикію обладнання для боротьби з забрудненням.

    До слова, 21 червня із затонулого поблизу Одеси танкера «Делфі» вилилося пальне.

    Також 24 липня із затонулого танкера Delfi стався новий масштабний витік палива.

    Чергова спроба прибрати танкер 25 липня виявилась невдалою.

    нафтопродукти екологія катастрофа Франція корабель Еммануель Макрон пальне
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