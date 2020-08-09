Екологічна катастрофа: біля острова Маврикій з танкера вилились тонни палива



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Влада оголосила надзвичайну ситуацію через аварію судна MV Wakashio

Прем'єр-міністр Маврикію заявив, що в країни немає можливостей й досвіду, щоб підняти судно з мілини

Біля берегів Маврикію в Індійському океані на мілину сіло судно MV Wakashio, тонни палива вилилися у воду, країна оголосила надзвичайну ситуацію.

Як повідомляє BBC, екіпаж з судна евакуювали.

Прем'єр-міністр Маврикію Правінд Джагнот заявив, що в країни немає можливостей й досвіду, щоб підняти судно з мілини.

Країна звернулася за допомогою до Франції, яка, своєю чергою, вже пообіцяла підтримку.

«Франція тут. Разом з народом Маврикію. Ви можете розраховувати на нашу підтримку, дорогий Джагнот», — зазначив президент Франції Еммануель Макрон.

Посольство Франції в Маврикію окремо заявило, що військовий літак з найближчого французького острова Реюньйона доправить Маврикію обладнання для боротьби з забрудненням.

До слова, 21 червня із затонулого поблизу Одеси танкера «Делфі» вилилося пальне.

Також 24 липня із затонулого танкера Delfi стався новий масштабний витік палива.

Чергова спроба прибрати танкер 25 липня виявилась невдалою.