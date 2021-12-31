Ціни на огірки та помідори різко злетіли: скільки коштують перед новим роком

Огірки та помідори до новорічного столу влетить в копієчку

З огляду на те, що сезон реалізації в українських тепличних комбінатах добігає кінця, наразі основна пропозиція помідорів та огірків в точках продажу – імпортна. Це основний чинник, який вплинув на здорожчання цих товарів. Також свою роль в цьому процесі зіграв і передноворічний ажіотаж на ринка та в супермаркетах.

Ціна на місцевий тепличний огірок наразі становить 60-70 грн/кг ($2,21-2,57/кг), що в середньому на 22% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня. Імпортний огірок не набагато б'юджетніший варіант – ціна на нього стартує від 50 грн/кг ($1,84/кг), що в середньому на 33% дорожче, ніж тижнем раніше.

Експерти зазначили, що серед українців популярності набувають екзотичні та нестандартні смакти помідорів, що робить їх досить дорогими. Цьогоріч рекорди б'є ціна на рожеві помідори – середня ціна на цей продукт в супермаркетах Києва складає 78 грн за кілограм. Це найвищий показник за останні три роки.

На оптовому ринку «Початок» (Одещина) ціна рожевих помідорів, привезених з-за кордону складає 65 грн за кілограм. Загалом ціновий діапазон продуктів українського виробництва коливається від 60 до 110 грн за кілограм.

Пощастило тільки жителям Херсонщини, в них рожеві томати реалізують по 35 грн за кілограм.

Раніше Юлія Тимошенко заявила, що «невдовзі базові для українців харчі, такі як молоко, м'ясо та хліб подорожчають у кілька разів або взагалі зникнуть із прилавків магазинів».

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