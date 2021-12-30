Тимошенко лякає: незабаром три продукти можуть зникнути із магазинів

Дефіцит деяких продуктів харчування може відчуватися вже зараз

Невдовзі базові для українців харчі подорожчають у кілька разів або взагалі зникнуть із прилавків магазинів. Про це на своїй Facebook-сторінці попередила українська політикиня, лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко.

«Молоко. М'ясо. Хліб... Сталося те, про що останні кілька місяців я попереджала владу. Шалені ціни на енергоносії поставили бізнес перед вибором – встановлювати непосильні для людей ціни на свою продукцію чи зупиняти виробництво», – наголосила вона.

За словами політичної діячки, ситуація вже наближається до критичної межі, і цілі асоціації виробників харчових продуктів б’ють на сполох. Тимошенко пояснила, в першу чергу подорожчання торкнеться таких соціально важливих продуктів, як молоко, м’ясо та хліб.

«А що влада? Продовжує вдавати, наче проблеми не існує, чим цю проблему перетворює на катастрофу», – обурилася Тимошенко.

Лідерка «Батьківщини» закликала уряд терміново зібратися на екстрене засідання й ухвалити рішення, які захистять людей від росту цін на найнеобхідніше та підтримають виробників.

Раніше Тимошенко побувала на підприємстві, де виробляють макаронні вироби. Також невакцинована Тимошенко потиснула руки десяткам людей біля ковідної лікарні.

Згодом Тимошенко одягла каску й пішла рятувати країну від енергетичного колапсу.

Раніше Тимошенко вирішила на камеру погодувала голубів біля церкви. Згодом світлина лідерки «Батьківщини» поміж роботів потішила мережу.

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